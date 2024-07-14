多啦A夢展覽第二日續現「打卡」人潮　星光大道商戶增三成生意推「銅鑼燒」吸客

多啦A夢展覽本周末起在尖沙咀K11 MUSEA及星光大道舉行，除特票人士在展區內參觀，星光大道亦連續兩日出現人潮，旅客及市民爭相圍觀「打卡」，附近一度要實施單向人流措施和潮水式管制。有星光大道商戶乘機推出多啦A夢愛吃的「銅鑼燒」吸客，表示受惠於人流大增，營業額比一般周末增加30%。

星光大道兩店同料生意升三成 星光大道商戶「港旅寶」店員黃先生表示，店舖原本是經營租借手提電話流動充電器業務，因應多啦A夢大型展覽，特地推出多啦A夢最愛的食品銅鑼燒，藉此吸引多啦A夢擁躉，不少內地、東南亞及歐美遊客購買，亦有本地市民光顧，之後都要計劃「補貨」。他又指，星光大道因展覽比平日熱鬧，帶旺商戶生意，連同租借充電器、銅鑼燒、飲品等生意，營業額比一般周末多30%，希望香港盛事可以浪接浪，尤其在維港、星光大道一帶舉行，令他們可把握商機。