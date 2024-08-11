多啦A夢展錄500萬人次 K11 MUSEA人流飆升近40%  創年度單日新高

多啦A夢展錄500萬人次 帶動附近商場餐廳生意 (陳奕釗攝)

為期約一個月的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展香港站，免費展區今日率先結束；一眾粉絲在尖沙咀星光大道及海旁向多啦A夢、大雄、靜香等人道別。主辦方表示，展覽引來超過500萬人次入場，紀念品售賣處人均消費達約1,000元，滿意展覽人流和收益；另有商場負責人指展覽帶動附近商場生意，人流有四成增長，消費額亦較平日多三成。香港旅遊業議會主席徐王美倫表示有賴社會各界舉辦連串盛事，帶動本地消費，期望未來香港多舉辦同類展覽，以保持「香港旅遊業的溫度」。

由AllRightsReserved主辦的多啦A夢香港巡迴特展，位於尖沙咀星光大道及海旁的免費展區昨最後開放；多啦A夢與4位好友亦在主辦單位特別舉辦的慶祝活動中現身，向在場不少市民及遊客揮手道謝。辦單位AllRightsReserved創辦人林樹鑫表示，對目前展覽的成效感滿意，綜合所有展覽展區、商場、星光大道一帶，展覽開幕至今錄得500萬人次人流，光顧紀念品店的消費者人均花費1,000元。 收費展區如期結束 林樹鑫又稱，免費展區雕塑於展覽後會收起，未來計劃把展覽推至世界各地，他透露有很多不同國家及城市向其接觸，稱對展覽有興趣。他亦感謝創作者工作室、觀眾及主辦團隊的信任，未來將努力舉辦「香港盛事」。至於在K11 MUSEA 6樓收費展區將如期於8月18日結束，原預留作補償受惡劣天氣影響市民的檔期(8月16日)，幸因展覽期間天公造美，遂開放該日名額予公眾。

業界：展覽帶來「額外旺季」 展覽舉行成，對附近商場亦有正面影響。K11集團高級副總裁兼區域負責人林灝哲表示，多展覽反應非常熱烈，展期至今已帶動K11 MUSEA人流急升近40%，創出年度單日紀錄；市民及旅客比例約佔一半。他又指，餐飲及多個零售業態升近3成，旅客銷售亦增長10%，其中有特地推出多啦 A 夢套餐的餐廳，顧客量比平日飆升 70%，另有生活選物店上月營業額，亦錄得開業以來單月新高，按年增近 30%。林灝哲認為，展覽提供具特色的顧客體驗，成功吸引客戶參觀展覽之餘，亦刺激消費意慾。

在尖沙咀一帶及K11 MUSEA有超過20間餐廳的Gaia Group，總經理(業務拓展及營運)麥詠恩表示，展覽令旗下尖沙咀一帶餐廳，由平民化食肆至高級餐廳都有生意增長，平均營業額錄得 30%增幅，人均消費100至500元不等。她認為盛事對餐飲業界有非常大的幫助，因為可以吸引大量本地和非本地客；如今次多啦 A 夢展覽就帶來「額外旺季」，反映盛事可帶來龐大的經濟效益。 旅遊業議會主席徐王美倫表示，由於5、6 月是旅遊淡季，起初業界有少許擔心；但連串盛事帶動下，上月有6,450個旅行團訪港，創今年新高，今月亦接獲超過1,000個內地入境團登記。徐王美倫指，數字除了受暑期旺季帶動，亦有賴商界和政府舉辦多項盛事，其中多拉A夢展就帶動周邊經濟及人流，冀未來多舉辦這類活動，保持「香港旅遊業的溫度」。