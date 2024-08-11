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2024-08-11 17:30:19

多啦A夢展錄500萬人次 K11 MUSEA人流飆升近40%  創年度單日新高

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多啦A夢展錄500萬人次 帶動附近商場餐廳生意 (陳奕釗攝)

多啦A夢展錄500萬人次 帶動附近商場餐廳生意 (陳奕釗攝)

為期約一個月的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展香港站，免費展區今日率先結束；一眾粉絲在尖沙咀星光大道及海旁向多啦A夢、大雄、靜香等人道別。主辦方表示，展覽引來超過500萬人次入場，紀念品售賣處人均消費達約1,000元，滿意展覽人流和收益；另有商場負責人指展覽帶動附近商場生意，人流有四成增長，消費額亦較平日多三成。香港旅遊業議會主席徐王美倫表示有賴社會各界舉辦連串盛事，帶動本地消費，期望未來香港多舉辦同類展覽，以保持「香港旅遊業的溫度」。

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由AllRightsReserved主辦的多啦A夢香港巡迴特展，位於尖沙咀星光大道及海旁的免費展區昨最後開放；多啦A夢與4位好友亦在主辦單位特別舉辦的慶祝活動中現身，向在場不少市民及遊客揮手道謝。辦單位AllRightsReserved創辦人林樹鑫表示，對目前展覽的成效感滿意，綜合所有展覽展區、商場、星光大道一帶，展覽開幕至今錄得500萬人次人流，光顧紀念品店的消費者人均花費1,000元。

收費展區如期結束

林樹鑫又稱，免費展區雕塑於展覽後會收起，未來計劃把展覽推至世界各地，他透露有很多不同國家及城市向其接觸，稱對展覽有興趣。他亦感謝創作者工作室、觀眾及主辦團隊的信任，未來將努力舉辦「香港盛事」。至於在K11 MUSEA 6樓收費展區將如期於8月18日結束，原預留作補償受惡劣天氣影響市民的檔期(8月16日)，幸因展覽期間天公造美，遂開放該日名額予公眾。

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林樹鑫 (陳奕釗攝) 多啦A夢展錄500萬人次 帶動附近商場餐廳生意 (陳奕釗攝) 多啦A夢展錄500萬人次 帶動附近商場餐廳生意 (陳奕釗攝) 多啦A夢展錄500萬人次 帶動附近商場餐廳生意 (陳奕釗攝) 多啦A夢展錄500萬人次 帶動附近商場餐廳生意 (陳奕釗攝) 多啦A夢展錄500萬人次 帶動附近商場餐廳生意 (陳奕釗攝) 多啦A夢展錄500萬人次 帶動附近商場餐廳生意 (陳奕釗攝) 多啦A夢展錄500萬人次 帶動附近商場餐廳生意 (陳奕釗攝) 多啦A夢展錄500萬人次 帶動附近商場餐廳生意 (陳奕釗攝) 多啦A夢展錄500萬人次 帶動附近商場餐廳生意 (陳奕釗攝) 多啦A夢展錄500萬人次 帶動附近商場餐廳生意 (陳奕釗攝) 多啦A夢展錄500萬人次 帶動附近商場餐廳生意 (陳奕釗攝) 多啦A夢展錄500萬人次 帶動附近商場餐廳生意 (陳奕釗攝)

業界：展覽帶來「額外旺季」

展覽舉行成，對附近商場亦有正面影響。K11集團高級副總裁兼區域負責人林灝哲表示，多展覽反應非常熱烈，展期至今已帶動K11 MUSEA人流急升近40%，創出年度單日紀錄；市民及旅客比例約佔一半。他又指，餐飲及多個零售業態升近3成，旅客銷售亦增長10%，其中有特地推出多啦 A 夢套餐的餐廳，顧客量比平日飆升 70%，另有生活選物店上月營業額，亦錄得開業以來單月新高，按年增近 30%。林灝哲認為，展覽提供具特色的顧客體驗，成功吸引客戶參觀展覽之餘，亦刺激消費意慾。

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在尖沙咀一帶及K11 MUSEA有超過20間餐廳的Gaia Group，總經理(業務拓展及營運)麥詠恩表示，展覽令旗下尖沙咀一帶餐廳，由平民化食肆至高級餐廳都有生意增長，平均營業額錄得 30%增幅，人均消費100至500元不等。她認為盛事對餐飲業界有非常大的幫助，因為可以吸引大量本地和非本地客；如今次多啦 A 夢展覽就帶來「額外旺季」，反映盛事可帶來龐大的經濟效益。

旅遊業議會主席徐王美倫表示，由於5、6 月是旅遊淡季，起初業界有少許擔心；但連串盛事帶動下，上月有6,450個旅行團訪港，創今年新高，今月亦接獲超過1,000個內地入境團登記。徐王美倫指，數字除了受暑期旺季帶動，亦有賴商界和政府舉辦多項盛事，其中多拉A夢展就帶動周邊經濟及人流，冀未來多舉辦這類活動，保持「香港旅遊業的溫度」。

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