多啦A夢展開鑼逼爆 料吸300萬旅客 鄭志剛：帶動盛事經濟展現文化IP交流 (多圖)

多啦A夢巡迴特展香港站今日起開放予市民參觀，K11 MUSEA及星光大道逼滿人潮，位於尖沙咀海旁的免費展區，有旅客及市民特意趁首日前往觀賞及「打卡」，購買不少商品。有移居至美國20年的香港人陳先生在暑假期間與家人回港，特意參觀展覽，更穿著多啦A夢的造型「打卡」，他自小便是多啦A夢「粉絲」，多年來已經收集過百件多啦A夢周邊產品，透過展覽追尋兒時的集體回憶，花費2,000多元購買多啦A夢獨家主題紀念品，包括爆谷桶、玩具、衣服。
商場餐廳推出多啦A夢主題套餐 預計生意升三至四成
有菲律賓旅行團今早到免費展區欣賞雕塑，他們表示感到非常興奮，形容看到12米高的大型充氣多啦A夢是「Dreams come true」，有團友透露，已兌換1.5萬港元來港購物。另外，商場內有餐廳為配合展覽，推出多啦A夢主題套餐，發言人預計生意額會提升約三至四成。
K11集團創辦人鄭志剛表示，多啦A夢大型展覽不僅是城中盛事，亦是展現文化IP交流的範例，成功將日本經典文化IP引入香港，並與香港電影巨星的漫畫化造型一同在星光大道亮相。此展覽突顯香港作為中外文化藝術交流中心的國際地位，同時帶旺旅遊、餐飲、零售等行業，推動經濟效益，並為市民帶來幸福感，可謂通過文化IP交流而促進經濟的典範。
每日近9000名旅客參加旅行團訪港
旅遊促進會總幹事崔定邦說，展覽對旅客有很大吸引力，業界收到新加坡旅行團、內地遊學團等查詢如何可參觀展，預計暑假期間旅客人數會比平時多，初步估算會每日有近9,000名旅客參加旅行團訪港，連同其他旅客總計，預料30日內有約200萬至300萬旅客來港，「十居其九都會參加多啦A夢展覽」。香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，7月份明顯看到訪港旅客數字上升，期望暑假期間有多一些類似多啦A夢展覽的活動，「有個主打項目吸引旅客」，尤其是暑假家庭旅客比較多，多啦A夢主題非常適合一家大細。