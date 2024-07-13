多啦A夢展開鑼逼爆 料吸300萬旅客 鄭志剛：帶動盛事經濟展現文化IP交流 (多圖)

多啦A夢巡迴特展香港站今日起開放予市民參觀，K11 MUSEA及星光大道逼滿人潮，位於尖沙咀海旁的免費展區，有旅客及市民特意趁首日前往觀賞及「打卡」，購買不少商品。有移居至美國20年的香港人陳先生在暑假期間與家人回港，特意參觀展覽，更穿著多啦A夢的造型「打卡」，他自小便是多啦A夢「粉絲」，多年來已經收集過百件多啦A夢周邊產品，透過展覽追尋兒時的集體回憶，花費2,000多元購買多啦A夢獨家主題紀念品，包括爆谷桶、玩具、衣服。

商場餐廳推出多啦A夢主題套餐 預計生意升三至四成 有菲律賓旅行團今早到免費展區欣賞雕塑，他們表示感到非常興奮，形容看到12米高的大型充氣多啦A夢是「Dreams come true」，有團友透露，已兌換1.5萬港元來港購物。另外，商場內有餐廳為配合展覽，推出多啦A夢主題套餐，發言人預計生意額會提升約三至四成。

K11集團創辦人鄭志剛表示，多啦A夢大型展覽不僅是城中盛事，亦是展現文化IP交流的範例，成功將日本經典文化IP引入香港，並與香港電影巨星的漫畫化造型一同在星光大道亮相。此展覽突顯香港作為中外文化藝術交流中心的國際地位，同時帶旺旅遊、餐飲、零售等行業，推動經濟效益，並為市民帶來幸福感，可謂通過文化IP交流而促進經濟的典範。