多啦A夢無人機匯演今晚舉行　尖沙咀一帶有封路安排

多啦A夢(叮噹)第二場無人機匯演今晚在尖沙咀海濱公園對開海面舉行。主辦單位AllRightsReserved (ARR)於社交平台表示，按天文台最新預測，雖有機會於黃昏後發出一號風球，但天氣如風力等，暫估計適合如常舉行，將繼續留意天氣預測適時再公布，呼籲大家集氣期望匯演成功舉行。

主辦單位又提醒市民現場一帶將實施封路，預早出門及帶備雨具，留意有關部門最新交通消息，小心安全。尖沙咀一帶道路包括梳士巴利道、麼地道、海防道，以及部分漆咸道南、彌敦道和九龍公園徑等，由下午約5時30分起分階段實施封路及相應改道措施。駕駛人士請避免駕車前往上述受影響的地區，如遇交通擠塞，請保持忍讓及小心駕駛，並遵從在場警務人員的指示。市民應盡量使用港鐵等公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。