多啦A夢特展免費區今結束 市民一家大細齊出動 抓緊機會合照

由AllRightsReserved主辦全球最大型多啦A夢展覽之一的「100%多啦A夢 & FRIENDS」香港巡迴特展，位於尖沙咀星光大道及海旁的免費展區於今日(11日)最後開放。主辦單位ARR特別安排慶祝活動，今日分別於上午10時，下午1時、4時及7時，舉辦共四場「多啦A夢與好友」感謝祭，多啦A夢與4位好友伴隨愉快音樂下現身免費展區，包括全球最高達12米的多啦A夢充氣雕塑所在的戶外展區，以及星光大道展區，向在場觀眾揮手道謝。

AllRightsReserved創辦人林樹鑫謝各界支持，樂見為香港帶來正面迴響，同時展現香港的活力和能量。在場所見，不少市民趁著免費區最後一日開放，抓緊機會與多啦A夢合照。有市民無懼烈日，帶同小朋友齊齊與多啦A夢見面。

今次多啦A夢主題展覽吸引了不少熱愛這位經典卡通人物的市民前來參觀。黃先生特意帶同兩個小朋友到場，為他們穿上了多啦A夢服飾，一同分享兒時的美好回憶。他認為展覽佈置得非常漂亮，希望未來能舉辦更多類似的活動以振興經濟。黃先生也坦言，展覽能否帶來大幅的消費增長尚有待觀察，因為旅遊業的受益對象往往只局限於部分群體。

打卡點距離太近

不少市民早前已參觀過收費的多啦A夢展覽，今天特地前來免費的戶外展區。來自深圳的馬小姐表示，主要是為了能與多啦A夢的人偶互動拍照留念。她對整體展區感到滿意，但在拍照時遇到了一些不便，因為各個打卡位置之間的距離太近，需要小心避開其他參觀者。