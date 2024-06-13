多啦A夢現身昂坪360　下月巡迴特展延長開放一周

昂坪360和AllRightsReserved合作，舉行「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」活動，活動期間不單有多啦A夢主題纜車、「胖虎世界巡迴演唱會」場景，還會有主題巨型扭蛋機，讓遊人換取法寶造型精品，昂坪360料活動會帶來單位數人流增長。另外，AllRightsReserved宣布在7月13日起舉行的《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展(收費區)會延長開放一星期， 門票將於下周一中午開售。
「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」將於6月14日至9月1日舉行活動，期間3架「100%多啦A夢」主題纜車將翱翔天際，一架為裝飾列車，不會載客，但從外可見車廂內「迫滿」多啦A夢，故粉絲們只可以從外拍攝纜車。至於另外兩架則由水晶纜車改造而成，幸運的粉絲走入隨意門造型的車廂後，便可與多啦A夢一同享受旅程。
購買「360季度通」可獲扭蛋機代幣
到達昂坪市集後同樣有多啦A夢打卡裝置，其中最搶眼的莫過於「100%朋友召喚鈴」造型的主題巨型扭蛋機，購買「360季度通」的賓客可獲得一個巨型扭蛋機代幣，可扭取隨意門、時光布等法寶造型文具。另外，數個多啦A夢1:1造型雕塑將於昂坪市集不同角落出現，而胖虎就會在昂坪市集菩提樹前的昂坪獨家「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置中「大展歌喉」， 遊人可前往打卡。
昂坪360董事總經理董沛銓期望透過今次活動和展覽，引起本地市民共鳴，亦吸引內地和海外遊客到訪，推動本地遊覽熱潮；他期望是次活動能夠吸引單位數字的人流增長。至於為何多啦A夢纜車只有3架，他回應指物以罕為貴，市民亦可以在地面拍攝主題纜車，配合大嶼山景色，必能夠拍出美麗的瞬間。
另外，AllRightsReserved創辦人林樹鑫又表示，下月13日起於尖沙咀舉行的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展收費區將會延長開放一星期，由8月12日起額外開放至18日。他解釋得悉不少多啦A夢的粉絲買不到門票而感到失望，故延長展期，新一輪門票發售時間為6月17日早上11時，在Klook網站發售。至於免費展區則不會延長展期，並如期於8月11日完結。