多啦A夢現身昂坪360　下月巡迴特展延長開放一周

昂坪360和AllRightsReserved合作，舉行「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」活動，活動期間不單有多啦A夢主題纜車、「胖虎世界巡迴演唱會」場景，還會有主題巨型扭蛋機，讓遊人換取法寶造型精品，昂坪360料活動會帶來單位數人流增長。另外，AllRightsReserved宣布在7月13日起舉行的《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展(收費區)會延長開放一星期， 門票將於下周一中午開售。

「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」將於6月14日至9月1日舉行活動，期間3架「100%多啦A夢」主題纜車將翱翔天際，一架為裝飾列車，不會載客，但從外可見車廂內「迫滿」多啦A夢，故粉絲們只可以從外拍攝纜車。至於另外兩架則由水晶纜車改造而成，幸運的粉絲走入隨意門造型的車廂後，便可與多啦A夢一同享受旅程。