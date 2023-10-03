多圖｜全港唯一水上天后廟「登陸」上岸　原有廟船擬申辦博物館

銅鑼灣避風塘海面一艘停泊近70年、屬全港唯一水上天后廟船的「三角水上天后廟船」，今日(3日)正式遷移上岸，登陸銅鑼灣消防局旁邊的海濱。新落成的廟宇保留原來廟船的特色和格局，亦加入空調等現代化設計，善信如要上香便要到廟外的香爐。
1989年已爭取廟宇遷移陸地
以往到廟船參拜的信眾，需要乘坐小艇接駁往返在避風塘中央的廟船，受人數和惡劣天氣等限制。天后廟開幕召集人及籌委會主席周潔冰表示，經歷風吹雨打的廟船遇上惡劣天氣，或對善信造成危險，加上大量參拜的漁民亦已搬上岸，故因應時代發展而遷移上岸。她又提到，自1989年開始已爭取廟船「上岸」，惟至2015年才獲政府撥地，於敬記船廠原址建廟。
廟船1955年抵港停泊
廟船最初停泊在香港與澳門之間海面，輾轉至1955年由澳門搬遷至香港仔和銅鑼灣避風塘，每次最多只能容納9名善信。周潔冰透露，廟廟船日後檢驗和重新裝修後，將申請成為有關避風塘文化的博物館，冀日後成為銅鑼灣地標，吸引更多遊客和善信參觀。
本身是民建聯灣仔支部、前灣仔區議員的周潔冰，在典禮又笑言負責「上岸」的廟祝、議員及政府部門都已歷經三代。民建聯立法會議員梁熙亦有出席典禮，他之後在社交網站表示，在周潔冰主導、民建聯前立法會議員鍾樹根、張國鈞和他的接力下，終完成水上天后廟「登陸」的浩瀚工程。梁熙指，據其了解已有善長帶頭捐款保育廟船，又說香港素以避風塘的鑊氣小炒聞名於世，可惜因衞生及消防等種種原因，導致有關牌照瀕臨失傳，希望在平衡相關的規範後，可以將避風塘小炒重新復興。