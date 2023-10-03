多圖｜全港唯一水上天后廟「登陸」上岸　原有廟船擬申辦博物館

銅鑼灣避風塘海面一艘停泊近70年、屬全港唯一水上天后廟船的「三角水上天后廟船」，今日(3日)正式遷移上岸，登陸銅鑼灣消防局旁邊的海濱。新落成的廟宇保留原來廟船的特色和格局，亦加入空調等現代化設計，善信如要上香便要到廟外的香爐。

1989年已爭取廟宇遷移陸地

以往到廟船參拜的信眾，需要乘坐小艇接駁往返在避風塘中央的廟船，受人數和惡劣天氣等限制。天后廟開幕召集人及籌委會主席周潔冰表示，經歷風吹雨打的廟船遇上惡劣天氣，或對善信造成危險，加上大量參拜的漁民亦已搬上岸，故因應時代發展而遷移上岸。她又提到，自1989年開始已爭取廟船「上岸」，惟至2015年才獲政府撥地，於敬記船廠原址建廟。