多圖｜巨型黃鴨啟航　灣仔會展游早水到中環海濱

【12:00更新】闊別10年的巨型黃色橡皮鴨(Rubber Duck)再度訪港，今次更雙喜臨門「打孖來」，並會本月10日起在金鐘添馬公園對開的維港海面上演《橡皮鴨二重暢》兩周，主辦機構於本月9日11時為兩隻黃鴨舉行啟航禮，兩隻18米高的黃鴨雙雙屹立會展對開的維港海旁，先在維港沐浴游早水，由灣仔游到中環海濱長廊，現場已有不少市民來率先打卡。

創作者：兩隻黃鴨 雙重幸運

主辦機構邀請到黃鴨創作者荷蘭藝術家霍夫曼主持啟航儀式，他表示「兩隻橡皮鴨代表雙重幸運」，希望展覽會如以往般帶來很多歡樂，又指目前世界受疫情、戰爭和政治形勢影響，認為今次是合適時機帶來雙重幸運。