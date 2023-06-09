多圖｜巨型黃鴨啟航　灣仔會展游早水到中環海濱

【12:00更新】闊別10年的巨型黃色橡皮鴨(Rubber Duck)再度訪港，今次更雙喜臨門「打孖來」，並會本月10日起在金鐘添馬公園對開的維港海面上演《橡皮鴨二重暢》兩周，主辦機構於本月9日11時為兩隻黃鴨舉行啟航禮，兩隻18米高的黃鴨雙雙屹立會展對開的維港海旁，先在維港沐浴游早水，由灣仔游到中環海濱長廊，現場已有不少市民來率先打卡。
創作者：兩隻黃鴨 雙重幸運
主辦機構邀請到黃鴨創作者荷蘭藝術家霍夫曼主持啟航儀式，他表示「兩隻橡皮鴨代表雙重幸運」，希望展覽會如以往般帶來很多歡樂，又指目前世界受疫情、戰爭和政治形勢影響，認為今次是合適時機帶來雙重幸運。
其中一隻黃鴨一度「放氣」
其中一隻巨型黃色橡皮鴨本月10日因天氣熱氣壓升變繃緊，大會決定主動放氣以減風險，並運至青衣船廠檢修。主辦單位及後公布，橡皮鴨經工作團隊連夜冒雨檢查，為橡皮鴨反覆測試，終於再次在維港海面展出。
父親節維港暢游與平民「打招呼」
至於周日(18日)父親節，黃鴨還會在維港「暢游」，途經銅鑼灣、尖沙咀星光大道，與市民和遊客打招呼「say hello」。
昨晚，兩隻橡皮黃鴨由船隻運送到灣仔會展對開維港完成充氣，並將於明起對外開放展出，計劃為期約兩星期，視乎天氣情況而定，黃鴨對上一次來港是10年前，當時惹來港人的打卡潮。
橡皮鴨變身「飛天橡皮鴨」衝上昂坪
橡皮鴨暢游維港海濱同大家打招呼後，更已登陸昂坪360！由即日至9月3日，推出《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360活動，讓市民及遊客參與一系列精彩藝術活動，當中包括昂坪360首次將兩架纜車變身成醒目耀眼的「飛天橡皮鴨」，於即日至6月25日遊客可在乘搭纜車來回東涌及昂坪途中隔空打卡。