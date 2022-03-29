多方改善｜改善處理遺體樽頸 增遺體辨認名額 火葬節數

第五波疫情致逾7千人死亡，連日來單日有逾2百人離世，處理遺體各個環節均出現樽頸。政府從多個環節改善，包括增加遺體儲存空間至4,600個；昨起遺體辨認個案名額每日增至200個；今天起寰宇殯儀館將轉為專為新冠死者辦喪禮的地方。行政長官林鄭月娥指，就離世者感到非常難過，並向死者家屬致以深切慰問，又指「特區政府亦有責任協助家屬辦好後事。」

政府3個公眾殮房原只有506個遺體儲存空間，衛生署長林文健(圖)指，第五波疫情來臨，政府重開九龍公眾殮房、增設流動冷凍櫃，並在新富山殮房提供額外位置，加上寰宇殯儀館、護養院舍借出的位置，現時全港可儲存4,600具遺體。他補充指，過去一周在急症室離世病人數目逐漸回穩，壓力已紓緩，但會密切留意使用量，有需要時進一步增加儲存量。

當局亦加快認領至火化遺體等程序，公眾殮房延長周六遺體辨認時段，九龍公眾殮房於周日上午提供服務，昨起會見和辨認遺體的個案，由每日處理數十個，大增至200個；衛生署亦制訂措施，除需解剖的個案外，家屬在辨認遺體後兩個工作天內便可領取火葬證明書，於取得證明書當天起領回遺體。毋須經由公眾殮房處理的死亡個案，相關辦事處已延長服務時間，以便市民可即日完成有關死亡個案的死亡登記及殮葬事宜。

市民在急症室或送到急症室時離世後，會送到公眾殮房，運輸工作由食環署處理。食環署長楊碧筠指，為加快流程，食環署轄下原有10隊屍體處理隊，於2月起增至25隊。署方轄下共有6個火葬場，亦已加開火化節數，由每日約130個節數，加至300個名額，當中和合石料4月初會有兩個新火化爐投入服務，屆時可再增加節數。

三合一辦事處領死亡證預約火化

就死者家屬辦理火化服務，須到不同部門處理相關手續，當局在胡忠大廈及長沙灣政府合署設三合一辦事處，一次過處理領取死亡證、火葬證明書及預約火化時段，並已延長服務時間。就殯儀業透露香港「鬧棺材荒」，政府過去兩周安排3,570副棺木由內地經水路、陸路抵港，楊碧筠指，現時供應充足，並指東華三院將其紅磡寰宇殯儀館由今日起，轉為感染新冠病毒離世人士舉辦喪禮的指定殯儀館。

面對死者遽然離開，家屬或需長時間方能釋懷，衛生署於上周設立「疫時哀傷情緒支援熱線」(電話︰9814 1325)，即日起至4月30日朝9至晚9，由臨床心理學家為不同人士作情緒支援。