多校師生赴交流團後患腸胃炎 醫生料出發前已感染

多間中學近期參加內地交流團後，累計65名師生出現急性腸胃炎徵狀，當中9名學生感染諾如病毒。有感染及傳染病科專科醫生指，諾如病毒即使病毒粒子很少，仍可以造成短距離空氣傳播，又認為學生在香港出發前已感染腸胃炎也不出奇。

最少7間中學最近分別參加廣東韶關及安徽黃山的交流團後，有多名師生出現急性腸胃炎徵狀，當中9名學生證實感染諾如病毒。本身是感染及傳染病科專科醫生的感染及傳染病醫學會會長林緯遜在電台節目稱，諾如病毒即使病毒粒子很少，仍然可以透過經霧化的嘔吐物造成短距離空氣傳播，當有學生在不通風的旅遊巴上嘔吐，絕對可以令附近學生感染，或因接觸到病毒造成間接傳播。