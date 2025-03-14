多校師生赴交流團後患腸胃炎 醫生料出發前已感染

多間中學近期參加內地交流團後，累計65名師生出現急性腸胃炎徵狀，當中9名學生感染諾如病毒。有感染及傳染病科專科醫生指，諾如病毒即使病毒粒子很少，仍可以造成短距離空氣傳播，又認為學生在香港出發前已感染腸胃炎也不出奇。
最少7間中學最近分別參加廣東韶關及安徽黃山的交流團後，有多名師生出現急性腸胃炎徵狀，當中9名學生證實感染諾如病毒。本身是感染及傳染病科專科醫生的感染及傳染病醫學會會長林緯遜在電台節目稱，諾如病毒即使病毒粒子很少，仍然可以透過經霧化的嘔吐物造成短距離空氣傳播，當有學生在不通風的旅遊巴上嘔吐，絕對可以令附近學生感染，或因接觸到病毒造成間接傳播。
林緯遜認為，諾如病毒今年在全球多地活躍程度明顯增加，學生出發前於香港已感染腸胃炎並不出奇，又說「暈車浪」的患者會感到耳水不平衡的暈眩及作悶，而感染諾如病毒的則會有較嚴重的嘔吐情況，以及肚痛、肚瀉等。他提醒，酒精搓手液並不能有效殺死諾如病毒，建議用水及番梘洗手。
李伊瑩：知目的地爆疾病也難改期
涉及急性腸胃炎的3個廣東韶關交流團，曾經在同一間餐廳用膳，教育局日前指暫無證據顯示事件與膳食有關。津貼中學議會主席李伊瑩在同一節目稱，交流團膳食多數由旅行社負責安排，交流期間如有學生不適，學校會根據相關指引處理，如建議學生戴口罩等。她又指，如果出發前獲悉目的地爆發流行病，旅行社一般都較難改期，但可考慮更改景點或食肆等。