多次拍卡才收足消費券 八達通用戶10月前須使盡四千

以八達通收取消費券的市民，消費達4,000元才獲發最後一期。(林俊源攝)

630萬名合資格市民於「2022年消費券計劃」首階段的5,000元周四(7日)到手，支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶，當日將一筆過收到5,000元消費券，有效期至10月31日。以八達通收取的市民，則須如去年一樣，到指定地方包括公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機App拍卡領取，但基於八達通卡上限為3,000元，市民最少要分三次才能領取該5,000元；但須留意是於5至10月期間「合資格消費」累值4,000元，即可在下一個月16日獲發最後的1,000元消費券，若10月才累計用畢該4,000元，可在11月16日最後限期收到首階段的尾期消費券。

財政司陳茂波昨在網誌指，已成功登記去年消費券計劃的市民均會在4月7日收到首輪消費券，當日會陸續收到相關手機短訊或應用程式推送通知。

當局建議使用八達通收券的市民，盡量使用八達通手機App拍卡領取消費券，減少人流聚集。至於去年收券的支付工具帳戶已失效，又未更新的市民，仍可透過消費券計劃網站，或透過熱線185 000以郵寄、電郵或傳真方式索取「更改儲值支付工具帳戶申請表格」，填妥後交回更改資料。持「樂悠卡」又需更改帳戶市民，可致電八達通熱線2969 5500辦理更改手續。

不過，相關市民收取消費券的日期將會遲於4月7日，具體情況會另行通知。陳茂波指，極小部分因不同原因需更新帳戶資料市民已完成手續。