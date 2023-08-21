多次撫摸15歲女兒乳房及用陰莖觸碰臀部 獸父認罪今被判囚28個月

56歲父親涉自2020年尾起的1年間，多次於住所及酒店非禮當時約15歲的女兒，當中包括撫摸其大腿及乳房，及趁女兒洗澡時，用陰莖觸碰其臀部。該名父親及後被控6項非禮罪，他早前於區院承認其中3項控罪，今（21日）被判監28個月。暫委法官王證瑜判刑時指，被告與事主年紀相距大，且涉違反誠信，事主亦有創傷後遺症。不過考慮到被告沒有恐嚇或使用暴力等，亦非心理變態且重犯機會不高。

控罪指，報稱任自由工作者的被告L.W.K.（56歲）過往沒有案底。被告承認之控罪指他於2020年11月至翌年9月，在香港鴨脷洲的家中，非禮約15歲女童X；及於2021年5月9日，在香港黃竹坑香葉道43號雅格酒店，非禮15歲的X。