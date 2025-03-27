多管齊下提升青年國安意識 逾2000地區導師出爐

推廣國家安全教育，青年人是其中一個重要的對象。民政及青年事務局長麥美娟表示，適逢下月15日是第10個「全民國家安全教育日」，亦是《香港國安法》公布實施五周年，局方聯同不同團體舉辦多項活動，冀藉多元化的活動，提高青年對國安的興趣和認識。她又指，就施政報告2023提出的地區國安導師培訓，至今已培養逾2,000名地區導師，並向10萬名市民傳遞國安資訊。另外，今年是抗戰勝利80周年，局方亦將舉辦相關活動，包括到訪內地的交流項目、參觀抗戰紀念的設施等。

現時受民青局資助的11個制服團體和兩個非政府機構，每年均在「全民國家安全教育日」舉辦一些特別活動，讓青年了解國家安全的重要性。麥美娟接受本報訪問時表示，2023至24年度，11個制服團隊和香港警察學院，以及民眾安全服務隊，總共舉辦了五輪青少年制服團體中式隊列導師研習班，至今已經培訓了270名導師。

青衣國教基地6400青年參與

麥美娟又指，為了讓制服團隊和青年組織有更好的培訓場地，局方把中央援建的青衣社區隔離設施，轉化為青年發展和國民教育的基地。她表示，由去年4月至今年2月，已有逾6,400名青年參與活動。「希望善用各項設施，培養青年人的國民身份認同，提高對國家安全的意識。」

今年的4月15日，將迎來第10個「全民國家安全教育日」。麥美娟表示，屆時18區將有相關的研討會和巡迴展覽。此外，民政總署亦和相關團體，如校長會等，攜手舉辦逾20項活動，包括國安校園巡禮講座、專題論壇，以及國安相關的地區運動會。她表示，希望透過多元化的活動與市民互動，也令青年提升對國安的興趣。

此外，今年是《香港國安法》實施五周年，麥美娟指，各區民政事務處將於5至7月份舉辦講座和展覽等活動，進一步提升市民對「國安家好」的理念。此外，5月中旬亦將舉辦國家安全教育地區導師座談會，冀邀請相關政策局的代表，與18區的地區導師交流和分享經驗。地區導師的計劃在2023年的施政報告中提出，藉著培訓地區國安導師，在社區推廣國家安全教育。計劃去年11月展開，麥美娟表示，至今已經培訓逾2,000名地區導師；截至今年2月底，透過導師舉辦的各類活動，已將維護國安的知識傳遞給10萬名市民。

維護國安與愛國教育是密不可分。適逢今年是抗戰勝利80周年，麥美娟表示，會向受民青局資助的13個機構提供資助，舉辦相關活動，包括內地交流項目、參觀抗戰相關的紀念設施等，也希望安排軍營探訪等。此外，民政總署亦將聯同3個主要的愛港愛國團體，舉辦不同活動，包括電影欣賞、老戰士分享等。

冀同鄉社團辦活動助推廣國安

現時有不少同鄉社團扎根香港，對推動兩地交流亦扮演著重要角色。2023年的施政報告推出「同鄉文化推廣計劃」，未來三個財政年度每年分別預留1,000萬元供本地同鄉社團申請，舉辦推廣家鄉文化、團結在港鄉親的活動等。麥美娟表示，計劃首年已資助38個同鄉社團舉辦不同活動，如家鄉市集，或組織青年回鄉探訪等。至今已有逾26萬人次受惠，計劃今年繼續開放申請。

麥美娟指，因應「全民國家安全教育日」和抗戰勝利80周年的系列活動，希望同鄉社團在申請時，考慮加入上述元素，透過活動推廣國安資訊。