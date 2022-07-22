多謝安安 伴港人23載 安樂離世

回歸後陪伴港人23載的大熊貓安安「百年歸老」，終年35歲。昨天全日都有市民入海洋公園送別安安，有安安粉絲對「以後見不到佢」感觸落淚。公園於安安居所「四川奇珍館」門口設弔唁冊，男女老幼留下一條條不捨、感激訊息，亦有人以畫表心跡，送上祝福。 「國寶」安安離世噩耗昨晨9時許由海洋公園公布；安安近月健康轉差，周日(17日)起更完全停止進食固體食物，只飲水和電解質飲料，活動量也大減，就安安年事已高，治療方法僅限減輕不適或緊張情緒，認為人道而言安安生命已走到盡頭。公園與漁護署獸醫徵詢中國大熊貓保護研究中心後，安排於昨晨8時40分為牠安樂死。去年8月滿35歲的安安相當於人類105歲，是全球最長壽人工照顧雄性大雄貓。公園對安安離世表示哀痛，公園主席龐建貽指，安安與公園共同成長，多年來為大家帶來無數歡樂回憶，永遠懷念牠的聰敏和調皮身影，並感激有機會照顧安安和佳佳。

多謝安安 伴港人23載 安樂離世

安安性格精靈、聰敏，食竹時「耳仔郁郁」甚可愛，但2008年時曾咬傷疑誤闖其「地盤」的護理員。近年患高血壓、關節炎和白內障等常見老年病。公園上周已透露安安近月食慾不振，兩周未有走出居所前區露面，上周雖在「房間」仍有走近竹葉，但很快又癱坐一旁，至昨早接受安樂死。昨帶小朋友來公園的雷小姐表示，從讀中學至成家立室每年最少入園一次探安安，見證她過節和慶祝的快樂日子；昨日專誠來探望，但「搭搭下車就睇到話佢過咗身」，感十分可惜，若中央再贈新大熊貓也歡迎。小朋友也從小與安安結緣，對看不到安安最後一面感可惜，感激安安陪伴，永遠懷念牠。黃小姐和陳小姐專誠入園悼念，「細個睇開，係回憶」，不過認為不需要大熊貓，以免像「商場動物」，認為不符保育意義；又指公園既然要轉型應加強本土特色，例如香港漁業發展，提升獨特性。文化體育及旅遊局表示十分難過；特首李家超在社交平台Facebook發文悼念，指安安為大家帶來很多美好回憶，「在我們心中，你仍陪伴著我們」，感激海洋公園多年照顧，及四川臥龍中國大熊貓保護研究中心的專家的支持。四川臥龍自然保護區管理局前局長張和民指安安已達相當高齡階段，身體機能衰弱，安樂死是無奈、沒有更好的辦法。

