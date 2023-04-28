多部門聯合行動打擊非法勞工　拘27名男女

入境處表示，本月24日至27日，一連4日於全港各區展開反非法勞工行動，連同警務處、勞工處多個行動，共拘捕19名懷疑非法勞工、7名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名逾期逗留人士。

此外，於「風沙行動」中，執法人員於上水新運路共拘捕5名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地旅客，分別為5名男子，年齡介乎28至50歲。該批懷疑用作水貨用途的貨物包括護膚品、化妝品、食品及奶粉。

於「權能者行動」及「冠軍行動」中，執法人員於新界北區及葵涌區搜查了24個目標地點，共拘捕8名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名逾期逗留人士。被捕的懷疑非法勞工為8名男子，年齡介乎33至58歲。當中5名男子持行街紙。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為2男3女，年齡介乎27至74歲。被捕的逾期逗留人士為1名24歲女子。

在反非法勞工行動中，入境處搜查了56個目標地點，包括停車場、車房、住宅大廈及餐廳，共拘捕6名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為6名女子，年齡介乎30至50歲。當中3名女子持行街紙。另外，1名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證；因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為2名女子，年齡分別為36及51歲。

違者可被檢控

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監2兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

發言人又警告，據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。根據現行法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。

指僱用不可合法受僱的人屬嚴重罪行

發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

如求職者沒有香港永久性居民身份證，僱主亦必須查閱求職者的有效旅行證件，違例者經定罪後，最高可被判罰款15萬元及監禁1年。就此，發言人提醒所有僱主切勿以身試法，僱用非法勞工。入境處會繼續嚴正執法，打擊有關罪行。