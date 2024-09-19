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2024-09-19 21:09:00

多間學校Google地圖被惡搞改名 教育局：有學校聯絡平台要求修正

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網上熱話｜學校Google頁面被惡搞

網上熱話｜學校Google頁面被惡搞

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繼有台灣學生將各大學校於Google地圖的頁面的名稱惡搞後，香港多間中小學、大專學院自9月19日凌晨起亦被人更改，不過直至同日早上已恢復正常。

教育局指十分關注事件，已接獲個別學校報告在Google地圖上的學校名稱被篡改，亦得悉有學校已經或正與Google聯絡，要求盡快修正，部分校名已回復正常。教育局會繼續監察事件，與學校保持聯繫。
 

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小學變「冰菠蘿」中學變「何B仔書院」

在社交平台上，可以發現有多間院校被改名，中學包括「寧波第二中學」被改為「寧波第三中學」，佛教大雄中學一度被改為「野比大雄中學」、葵涌的裘錦秋中學被改為「秋名山車神培訓中學」、觀塘的高雷中學就顯示「高雷武術及拳擊專業學院」；小學「迦密愛禮信小學」顯示為「冰菠蘿小學」；「香港專業教育學院沙田分校」被改為「香港不專業教育大學沙田分校」等。

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Uber、九巴亦受影響

至於事件亦影響部份手機應用程式，如上述學校被改名後，有引用Google地圖的手機應用程式如Uber、九巴等，在搜索相關學校地址時，會顯示出遭惡搞的名字；不過其他應用程式如Foodpanda、戶戶送、HKTaxi等則未受影響。

 
 
 