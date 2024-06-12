多項優惠 免費活動 慶七一回歸

距離七一還有兩個多星期，特區政府當日將聯同不同機構推出優惠，交通方面包括由一個團體贊助免費乘搭電車、燃料公司贊助天星小輪尖沙咀至灣仔航線，以及由船公司向公眾派發指定航線的乘船券；港鐵同日會讓乘客免費搭輕鐵、港鐵巴士(新界西北)，3至11歲小童亦可免費乘搭港鐵多條路線。

M+故宮免費睇展覽

文化藝術消閒方面，康文署當日會免費開放多項室內和室外康樂設施，包括壁球場、乒乓球枱、草地滾球場等，並免費開放香港科學館和香港太空館的常設展覽、香港藝術館的專題展覽和香港濕地公園；西九文化區則免費開放M+標準門票的所有展覽和香港故宮文化博物館所有專題展覽。大澳文物酒店在7月首7日會提供住宿優惠，饒宗頤文化館的文化旅館・翠雅山房整個月也設客房八折優惠。政府又指，預計逾千食肆在7月1日將提供優惠，詳情容後公布，食環署旗下首個現代化街市香港仔街市也會推出特選購物優惠，以及舉辦推廣活動贈送小禮品。昂坪360及海洋公園在本月29日至7月1日的長周末，將提供門票折扣。