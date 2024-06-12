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2024-06-12 04:30:58
日報

多項優惠 免費活動 慶七一回歸

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電車

市民7月1日可免費搭電車。

七一回歸日政府將與社會各界提供一系列特別優惠和活動，慶祝本港回歸27周年，包括免費乘搭輕鐵、電車、指定渡輪航線，康文署轄下健身室、公眾泳池等多項收費康樂設施，以及香港濕地公園、香港太空館常設展覽等都會免費開放，另預計逾千食肆同日會提供優惠。特首李家超形容優惠多不勝數，希望讓市民開心參與，開心愉快地共同慶祝七一。

距離七一還有兩個多星期，特區政府當日將聯同不同機構推出優惠，交通方面包括由一個團體贊助免費乘搭電車、燃料公司贊助天星小輪尖沙咀至灣仔航線，以及由船公司向公眾派發指定航線的乘船券；港鐵同日會讓乘客免費搭輕鐵、港鐵巴士(新界西北)，3至11歲小童亦可免費乘搭港鐵多條路線。

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香港故宮文化博物館 香港故宮

香港故宮文化博物館所有專題展覽7月1日將免費開放。(資料圖片)

M+故宮免費睇展覽

文化藝術消閒方面，康文署當日會免費開放多項室內和室外康樂設施，包括壁球場、乒乓球枱、草地滾球場等，並免費開放香港科學館和香港太空館的常設展覽、香港藝術館的專題展覽和香港濕地公園；西九文化區則免費開放M+標準門票的所有展覽和香港故宮文化博物館所有專題展覽。大澳文物酒店在7月首7日會提供住宿優惠，饒宗頤文化館的文化旅館・翠雅山房整個月也設客房八折優惠。政府又指，預計逾千食肆在7月1日將提供優惠，詳情容後公布，食環署旗下首個現代化街市香港仔街市也會推出特選購物優惠，以及舉辦推廣活動贈送小禮品。昂坪360及海洋公園在本月29日至7月1日的長周末，將提供門票折扣。

七一特別優惠(部分)

  • ★電車免費乘車
  • ★輕鐵及港鐵巴士(新界西北)免費乘車
  • ★天星小輪尖沙咀至灣仔免費乘船
  • ★昂坪360及海洋公園提供門票優惠
  • ★不同食肆就指定菜式或餐飲品提供優惠
  • ★在「綠在區區」回收可獲6倍「綠綠賞」積分
  • ★於數碼港商場以指定電子付款方式消費滿100元，可換取20元餐飲禮券及享一小時免費泊車
  • ★薄鳧林牧場贈送免費明信片
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