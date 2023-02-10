多項污染物減四至六成 去年空氣質素十年內最佳

世衛稱，估計每年有700萬人死於與空氣污染有關的疾病。環保署昨(9日)公布2022年空氣質素時指，本港空氣質素逐步改善，大氣中包括可吸入懸浮粒子(PM10)多種空氣污染物在過去10年減少43%至62%，而路邊空氣污染物減少47%至64%；本港低能見度的時數，亦由2004年的1,570小時，減至去年的401小時，反映香港見到藍天白雲的時間有所增加。

環保署指，去年一般監測站達高風險或以上日數僅69日，較2014年少29%；路邊監測站僅27日，更減少82%。環保署助理處長(空氣質素管理)蕭智慧稱，「去年整體空氣質素是10年內最好」，其中可吸入懸浮粒子(PM10)、微細懸浮粒子(PM2.5)年均濃度已符合世衛中期目標，二氧化硫(SO2)則達世衛最終指標。但他承認，香港大部分地區的二氧化氮(NO2)年均濃度雖達指標，但個別較多車路面或附近有船隻停泊的地區，如旺角、中環、觀塘和深水埗等的NO2排放量仍超標。政府會採取更多措施達致減排，如推廣改用電動私家車和商用車等。

被問香港復常社會活動增多，空氣質素會否變差。蕭智慧不否認空氣質素與疫情下社會活動減少而變好，但他指去年下半年本港整體活動已逐步恢復，空氣污染物數目仍向下，故相信空氣質素與政府的減排力度有關；又以淘汰舊型柴油車為例，香港更多車輛改用歐盟6型新車，整體排放會下降，即使通關後車流量增加，仍有信心空氣質素可維持。他又提到，珠江三角區域的空氣污染物去年亦是過去10年中最好，整體呈下降趨勢。至於臭氧問題涉區域因素，港府正做研究了解生成問題。