多項活動與優惠齊賀國慶 戲票半價 逾千食肆折扣

十一國慶將至，行政長官李家超昨日出席行會前表示，為了讓市民慶祝國慶大日子，政府與不同機構合作，在「十一」當日推出多項優惠，包括戲院半價戲飛、過千間食肆提供指定菜式或餐飲折扣優惠。此外，市民亦可在當天免費乘搭輕鐵、電車、兩條渡輪航線等，小童使用八達通可免費乘搭重鐵及九巴、龍運日間巴士路線。多個政府場地的設施免費開放予觀眾。此外，港鐵宣布中秋節當晚列車將會通宵提供服務。

李家超表示，今年十一將復辦國慶煙花匯演，並與多個機構合作，為市民提供多項優惠及活動。其中全港超過60間戲院的戲票以半價發售，小童八達通乘客可免費乘搭港鐵重鐵，包括本地綫、羅湖及落馬洲過關服務，同時亦可免費乘搭九巴、龍運日間巴士路線；市民可在十一當日免費乘搭輕鐵、港鐵巴士及電車，免費乘搭天星小輪尖沙咀至灣仔線，以及富裕小輪的觀塘、北角及啟德航線；另外，過千間食肆指定菜式或餐飲亦有折扣優惠。

康文署室內外設施免費使用

港鐵中秋節通宵服務

他續指，在10月1日至7日期間，凡在「本地魚菜直送」網店，以及荃灣實體店購買指定產品，可享有74折等。多個政府設施10月1日免費入場及使用，包括康文署室內和戶外康樂設施、絕大部分公眾泳池、科學館和太空館的常設展覽和科學館的專題展覽，濕地公園亦會免費開放。另外，9月底至10月初，可免費享用活化歷史建築夥伴計劃項目的額外導賞團和工作坊，包括藍屋及大坑火龍文化館等。

為方便市民外出歡度節日，港鐵宣布，本地線及輕鐵將於中秋節當晚(29日)通宵行駛，是自2019年以來港鐵首度於中秋節恢復通宵服務。此外，港鐵會在本月29日至10月2日額外增加近900班車，以應付節日增加的人流。

適逢今年中秋節及內地十一黃金周長假重疊，預料將有大量市民及旅客進出香港。新任入境處長郭俊峯昨日會見傳媒時表示，現時周六、日，每日約有逾90萬出入境人次，預計屆時會上升至逾100萬出入境人次，呼籲市民預早計劃行程，盡量避免在人潮高峰期出入境，而入境處會「全軍出動」，借調人手駐守各口岸，亦會與執法部門、港鐵、內地對口機關做好準備。

迪士尼增第四級別門票

另外，香港迪士尼樂園昨公布，今起新增一款「第四級別」門票，將於年內最繁忙的特定日子或季節出售，標準門票(12至64歲)售價為879元，小童門票(3至11歲)為659元。其他門票方面，1日門票中的「第1級別」票價將維持不變，標準門票及小童門票將分別維持639元及475元。

此外，原本「特定日子」改名為「第2級別」，標準門票價格由699元增至719元，增幅接近3%。「特定高峰日子」改為「第3級別」，標準門票價格由759元增至799元，增幅達5%。新票價今日生效，但香港居民仍可在11月15日或之前以原價購買一日門票，樂園「奇妙處處通」同日亦調整價格。