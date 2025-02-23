多項道路新規定3月1日生效 允使用遙控泊車功能

運輸署今日(23日)提醒登記車主、駕駛人士和相關汽車業界，多項便利道路使用者的新規定將於下月1日生效，包括設有可延伸架空結構的車輛須安裝過高警示系統，和允許司機在指定條件下使用遙控泊車功能等。

允許司機使用流動電話或其他電訊設備，在指定條件下使用遙控泊車功能，協助安全泊車。為確保安全，遙控泊車系統的安全性能必須符合運輸署的技術要求。汽車只可配備已獲運輸署批准的遙控泊車系統。新進口的車輛如配備遙控泊車系統，署方在進行車輛類型評定時會一併審批。至於現有車輛的遙控泊車系統，相關車輛代理或進口商須向署方提交個別申請。

為改善行車安全，所有設有可延伸架空結構的車輛須在指定日期前安裝過高警示系統。為讓業界順利過渡，下月1日前首次登記的機動式起重吊車須於本年9月1日或之後的續牌驗車日符合新要求；至於不屬機動式起重吊車但設有可延伸架空結構的車輛(如自卸車、流動吊臂、升降台車)，如其首次登記日期為本年3月1日前，則須於明年9月1日或之後的續牌驗車日安裝過高警示系統。

指定類型的電動車輛無須再申領快速公路許可證

准許額定功率不少於7,000瓦的電動的士、電動私家小巴、電動巴士(包括私家和公共巴士)、電動貨車(包括輕、中和重型貨車)和電動救援車輛在快速公路上行駛，無須再申領快速公路許可證。運輸署會通知業界團體可使用快速公路的電動車輛種類。至於電動私家車、電單車及機動三輪車，其額定功率分別不低於7,000瓦或3,000瓦者，現已獲准在高速公路上行駛而無需領取許可證

其他技術修訂包括單層巴士最大全高度，會由現時3.5米，放寬至4米，並允許使用發光二極管模塊（LED）作為車燈，與國際標準看齊。