多5宗XBB輸入個案 當局續增社區接種站谷針

本港昨增4,788宗新冠肺炎確診，包括368宗輸入個案。衛生防護中心公布多5宗涉及變異病毒株Omicron XBB亞系的輸入個案，他們年齡介乎34至65歲、沒有病徵，由上周二(4日)至周日(9日)期間抵港，本港累計6宗XBB及1宗BA.2.75.2亞系輸入個案。9間學校的個別班級和黃竹坑新加坡國際學校的排球隊，需要暫停面授課一周。醫管局公布多9名患者離世，第五波疫情累計10,033宗死亡個案。

另外，政府已批准復必泰疫苗的兒童和幼兒配方在港使用，醫務衛生局長參考顧問專家委員會意見，認為認可使用的效益大於風險。政府發言人指，與相關疫苗製造商商討進度良好，正待對方提交供應疫苗時間和資料，但呼籲家長不應等待，盡早安排子女接種現有疫苗。

楊何蓓茵籲家長外遊前帶子女打針

政府同時繼續力推市民接種新冠疫苗，設於黃大仙廣場、第二個以貨櫃組成的社區疫苗接種站昨投入服務，提供科興或復必泰疫苗接種服務。統籌接種計劃的公務員事務局長楊何蓓茵昨到場視察，並呼籲有意帶幼童外遊的家長，應盡快帶他們打針。當局正整合各個疫苗接種點，鰂魚涌渣華道運動場月底將啟用第三個由貨櫃組成的接種站，7個「私家診所新冠疫苗接種站」亦在下周二(18日)啟用。與此同時，5間社區疫苗接種中心和上水廣場(17樓)短期社區疫苗接種中心，將於本月31日中午12時後關閉，楊何蓓茵指5間體育館稍後將交還予康文署。