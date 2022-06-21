多6學校有班級要停課 佐敦谷安老院5人染疫

本港再有院舍錄得多宗新冠肺炎確診，佐敦谷松山府邸(彩霞居)有5名院友確診，是該院舍相隔3個月後再有個案，44名密切接觸者需要檢疫，另有兩間院舍有院友及一間院舍有員工確診。學校昨呈報多408名學生和教職員染疫，6間學校的個別班別要停課一周。醫管局表示，各聯網已預留病床接收確診者，又指有能力數日內重啟博覽館新冠治療中心。
單日新增1,327宗確診，包括141宗輸入個案。昨多4間院舍錄得個案，其中松山府邸(彩霞居)前日共呈報5名院友確診，他們3個月內未曾染疫，各人確實發病日期仍待逐一確認。當局表示，院舍有44名院友需要檢疫，又指院舍3月或之前曾經有個案。昨日大角咀善頤(福群)護老院和屯門富泰護理安老院各有1名院友染疫；日前有護理員確診的大口環耆康會何善衡夫人敬老院，昨再多一名工作人員染疫。
院舍連日重現個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，大部分長者感染一段時間內會有免疫力，加上安老院疫苗接種率提升，不希望再出現大型傳播，但承認部分患者已康復逾3個月，不排除有個別人士確診或導致傳播。
289間學校呈報逾400個案
昨日有289間學校呈報408宗由上周五下午至昨早的師生陽性個案，其中108宗屬昨早快速測試呈陽性。過去7日有130間學校錄得最少2宗個案，中心已建議6間學校的個別班級暫停面授課堂一周，包括5人確診的牛池灣聖公會聖本德中學3A班、各有3人確診的荃灣柴灣角天主教小學3D班、田灣香港威雅學校7B班等。張竹君指，每日有逾80萬師生檢測，但以昨日為例只發現6班有多於1宗個案，而停課的班別復課後都未見蔓延，認為目前只建議個別班別停課的安排有效，又指暫未見到有個案蔓延全校。
醫管局聯網做好重開病床準備
個案數字連日上升，張竹君稱「唔似第五波一開頭上升速度咁快」，現時要10至14日才會翻倍，估計與市民免疫力增加有關，暫時很難估計數字何時見頂。另外，本港昨多4宗懷疑Omicron BA.2.12.1個案，全部與早前個案相關。
醫管局總行政經理何婉霞稱，近日要入住隔離病房的患者未有大幅增加，目前人手和病床供應穩定，但已指示各聯網做好準備，以便隨時調動數千張病床接收確診者，又說新冠治療中心(亞博館)可在數日內重新接收病人，指定診所服務則會按服務需求及疫情發展調整。
近期輸入個案數目屢創新高，昨141宗輸入個案當中，有27宗為抵港第7日後確診。張竹君表示，中心已逐一檢視7日後陽性的個案，僅個別CT值少於30、即病毒量較高，他們主要在社區都有活動，較像本地感染，中心會分析其病毒基因是否與本地流行的病毒株相關。