多6學校有班級要停課 佐敦谷安老院5人染疫

本港再有院舍錄得多宗新冠肺炎確診，佐敦谷松山府邸(彩霞居)有5名院友確診，是該院舍相隔3個月後再有個案，44名密切接觸者需要檢疫，另有兩間院舍有院友及一間院舍有員工確診。學校昨呈報多408名學生和教職員染疫，6間學校的個別班別要停課一周。醫管局表示，各聯網已預留病床接收確診者，又指有能力數日內重啟博覽館新冠治療中心。

單日新增1,327宗確診，包括141宗輸入個案。昨多4間院舍錄得個案，其中松山府邸(彩霞居)前日共呈報5名院友確診，他們3個月內未曾染疫，各人確實發病日期仍待逐一確認。當局表示，院舍有44名院友需要檢疫，又指院舍3月或之前曾經有個案。昨日大角咀善頤(福群)護老院和屯門富泰護理安老院各有1名院友染疫；日前有護理員確診的大口環耆康會何善衡夫人敬老院，昨再多一名工作人員染疫。

院舍連日重現個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，大部分長者感染一段時間內會有免疫力，加上安老院疫苗接種率提升，不希望再出現大型傳播，但承認部分患者已康復逾3個月，不排除有個別人士確診或導致傳播。