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2023-09-14 12:10:46

夜市經濟｜商會指廟街遊客少　倡讓商戶使用油麻地停車場擺檔

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夜市經濟｜商會指廟街遊客少　倡讓商戶使用油麻地停車場擺檔

夜市經濟｜商會指廟街遊客少　倡讓商戶使用油麻地停車場擺檔

政府今晚將舉行「香港夜繽紛」啟動禮，廟街商會主席陸興發在電台節目表示支持相關活動，但如果只是在街上增設幾個攤檔，並不足以吸引人流，需要有周詳規劃，認為當局要先規劃好市集出售甚麼貨品，不能過於倉促。他又指自從政府提出發展夜經濟後，經常有人提到「大笪地」，但反問有多少人見過「大笪地」，認為時代已經轉變，夜市亦要有多元化的發展。

他指現時廟街售賣的貨品對遊客的吸引力不大，基本上沒有遊客前往，只有少量主要來自內地、馬來西亞的自由行旅客。他說旅客認為廟街值得閒逛，但不多實際購物。他建議將已清拆、近甘肅街的油麻地停車場用地試行夜市，設定固定年期，售賣東風螺、炒蜆等食物，加上唱歌表演等多元化活動，吸引更多人前往廟街，帶旺地區。有聽眾則建議善用高速公路的天橋底位置，設立酒吧或市集等吸引人流，因為在有關位置不會擔心噪音滋擾民居，可以營業至深夜。

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工會倡在旅遊區設立市集

香港百貨、商業僱員總會外務總幹事鍾博文在同一電台節目表示，現時即使在商業區，晚上的市道較為淡靜。總會早前訪問約1,800名會員，近70%支持本港設立市集，當中逾75%人認為，最吸引的項目是飲食，其次是零售和表演。鍾博文建議在固定時間，例如周末在維港、廟街等旅遊區設立市集，交通較便利可方便旅客和市民前往，而地鐵亦要配合延長營運時間他呼籲政府與商戶合作商討如何提升吸引力，又建議當局放寬攤檔出售食品的限制。

公共小巴車主司機協進總會主席張漢華則指，相信「香港夜繽紛」活動可以帶旺市面，提升小巴生意。他說以往旺區人流多，部分在旺角的紅色小巴線經營至凌晨4至5時，但現時晚上8至9時後市面人流便大減，不少小巴線在深夜12時已停開。張漢華又希望當局放寬紅色小巴的禁區，容許進入大型屋苑以及在市集附近停泊。他又指不擔心業界人手不足，相信只要生意回升，自然能吸引已經離開行業的司機回流。

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