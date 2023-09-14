夜市經濟｜商會指廟街遊客少　倡讓商戶使用油麻地停車場擺檔

政府今晚將舉行「香港夜繽紛」啟動禮，廟街商會主席陸興發在電台節目表示支持相關活動，但如果只是在街上增設幾個攤檔，並不足以吸引人流，需要有周詳規劃，認為當局要先規劃好市集出售甚麼貨品，不能過於倉促。他又指自從政府提出發展夜經濟後，經常有人提到「大笪地」，但反問有多少人見過「大笪地」，認為時代已經轉變，夜市亦要有多元化的發展。

他指現時廟街售賣的貨品對遊客的吸引力不大，基本上沒有遊客前往，只有少量主要來自內地、馬來西亞的自由行旅客。他說旅客認為廟街值得閒逛，但不多實際購物。他建議將已清拆、近甘肅街的油麻地停車場用地試行夜市，設定固定年期，售賣東風螺、炒蜆等食物，加上唱歌表演等多元化活動，吸引更多人前往廟街，帶旺地區。有聽眾則建議善用高速公路的天橋底位置，設立酒吧或市集等吸引人流，因為在有關位置不會擔心噪音滋擾民居，可以營業至深夜。