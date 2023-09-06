夜市經濟｜據報有NGO灣仔籌辦「海濱遊藝坊」　設大排檔熟食開放至凌晨　學者：主題像「走唔出個框框」

【21:07更新】加入發展局及食環署回應 港府正研究推動夜經濟，特首李家超昨日(5日)預告下周將公布「搞旺搞活」夜市經濟的詳情，消息指政府下周四(14日)傍晚會舉行名為「香港夜繽紛」的啟動禮。除政府負責發展和推動的夜市經濟，今日(6日)有報道指，多個非政府機構(NGO)正籌備於灣仔海濱長廊一帶舉辦「海濱遊藝坊」，設有售賣熟食的美食區，讓市民在場堂食港式大排檔小炒菜式。 夜市經濟｜入夜設無人機表演 播放香港經典電影 據報，「海濱遊藝坊」除美食區外，還會劃出售賣本港獨有手信的區域，入夜後亦會舉辦文化表演、無人機表演和播放香港經典電影等。報道提到，本港發展局會提供場地支援，「海濱遊藝坊」計劃本月底開始至下月，橫跨中秋節、國慶日和下月的逢周五至周日，下午3時至凌晨12時開放。發展局回覆《am730》稱，如在海濱舉辦活動，將會適時公布有關詳情。食環署發言人就向《am730》表示，根據紀錄至今日未有接獲與灣仔海濱長廊公開活動相關的臨時食物製造廠牌照申請，一般而言在公開活動期間以臨時攤位形式短期經營的食物業，必須在開業前最少12個工作日遞交臨時食物製造廠牌照申請。 除「海濱遊藝坊」計劃開放至凌晨，早前亦有消息指政府擬提供夜間交通優惠，鼓勵市民外出消費。港鐵回覆《am730》查詢稱，一直密切留意香港經濟活動，並積極研究相應措施以作配合。

夜市經濟｜學者：很多活動均是懷舊類型 香港恒生大學市場學系助理教授鄺家麒接受《am730》查詢時表示，現時坊間很多促進夜經濟的措施或活動，主調均是懷舊類型，但他直言「海濱遊藝坊」的主題「聽落唔係咁吸引、trendy(時髦)」、「個名諗起算命、雜耍」，形容思維「走唔出個框框」，又稱很多活動都特別聚焦飲食方面，建議應加入新元素吸引消費者。他續說，市場學上活動主題應該要有一個搶眼的主題，「改名要有啲賣點……(要)一般消費者望到會觸動到推動力。」 就報道提到現場的熟食檔將主打大排檔情懷，鄺家麒認為若能提供炒蟹和炒蜆等食物，「一班人食就熱鬧啲」，加上本港天氣開始轉涼，這項構思沒有問題，惟關注現場是否准出售啤酒等帶酒精飲品。至於參與的食檔檔販能否達至收支平衡，他直言對能否賺到很多錢「唔係好樂觀」，相信打平手的機會較大。 夜市經濟｜形容實質是與網絡世界競爭 此外，鄺家麒提到夜間經濟活動實質是與網絡世界競爭，故不認為會吸引到市民專誠到場，觀看一些在網絡能收看的香港經典電影，反而現場表演就是網絡世界難以替代的節目。至於選址能否吸引人流？他稱要視乎位置是接近灣仔碼頭、港鐵會展站的一段灣仔海濱長廊，還是相對不太就腳、近海底隧道入口的一邊。