夜市經濟｜李家超：同時須推動日間經濟　團體有任何好意見均會考慮

政府正積極推動「夜經濟」，行政長官李家超在行政會議前見記者，被問到會否同時推動日間經濟。他表示日間經濟主要靠兩方面帶動，分別是消費及旅遊，這兩方面的數字都正增加，當然希望增幅更大。

李家超：會考慮不同意見推動日夜經濟

李家超提及，聽到意見指商戶人手不足，導致提供服務的時間不能太長，不能達致最理想的服務水平。他表示，政府負責帶領並推動經濟活動，若果不同團體有好方法、有意見，政府均會考慮，無論日間或夜間經濟都會推動。