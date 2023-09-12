夜市經濟｜李家超：同時須推動日間經濟　團體有任何好意見均會考慮

政府正積極推動「夜經濟」，行政長官李家超在行政會議前見記者，被問到會否同時推動日間經濟。他表示日間經濟主要靠兩方面帶動，分別是消費及旅遊，這兩方面的數字都正增加，當然希望增幅更大。
李家超：會考慮不同意見推動日夜經濟
李家超提及，聽到意見指商戶人手不足，導致提供服務的時間不能太長，不能達致最理想的服務水平。他表示，政府負責帶領並推動經濟活動，若果不同團體有好方法、有意見，政府均會考慮，無論日間或夜間經濟都會推動。
疫情後再以全實體形式舉辦論壇
明天起香港將一連兩日主辦第8屆一帶一路高峰論壇，李家超指是適逢共建一帶一路倡議10周年，亦是香港疫情後第一次以全實體形式舉辦此論壇，意義重大。他提及，論壇同時創下多個歷屆之冠，包括有近6千名來自多個國家及地區人士參加、有多達100個代表團、至少10個國家高層代表出席、會簽署多達20份備忘錄。他表示這些破紀錄的數字，證明國際社會對香港重返國際舞台充滿信心，港府會在論壇全力推動疫情後復常的一帶一路商務投資，把握機會展示和宣傳香港作為一帶一路功能平台以及重要節點的功能角色。
李家超又談及，今次論壇有3項新安排，包括首次設有中東專場，聚焦中東市場的新機遇；首次設有金融篇章，推動一帶一路倡議的金融服務、創新科技與可持續發展的願景；首次設有青年專章，推展人民和青年交流，有近150位青年會參加。