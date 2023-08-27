夜市經濟｜李家超：對夜市經濟有信心 爭取中秋節前後推出

政府日前宣布要搞活香港「夜經濟」。行政長官李家超今日(27日)表示，雖然舉辦夜間活動具挑戰及限制，但相信商界及地區人士有創新意念，互相幫忙處理不同挑戰，對「搞活」香港夜經濟仍是有信心。他又指，希望「搞活」夜間活動要不斷做，亦要不斷注入新元素。李家超表示，一系列的夜間活動要爭取在中秋節前後推出，亦都要利用好國慶假期，一直推展跨越新年。

分不同階段舉行注入新元素 冀中秋前後推出活動

政府早前提出要搞活香港「夜經濟」，連日來引發各方討論，以及向政府出謀獻策。李家超表示，財政司司長和財政司副司長在這方面已經開展工作，他亦提出多項意見，包括要凝聚與業界的力量，多聽意見，吸納不同人士的想法和做法，做一些思想方面的解放，希望搞活和搞旺夜間活動，從而帶來經濟效益。此外，要求搞活夜間活動的工作是要不斷地去做，並不是單一次的舉辦活動，是可以分不同階段推行，亦要不斷檢視，注入新的元素，擴能和擴內容，以不斷增加它的趣味。李家超表示，一系列的夜間活動要爭取在中秋節前後推出，亦都要利用好國慶假期，一直推展跨越新年。