夜市經濟｜李家超：望下周公布細節　復辦10.1國慶煙花匯演 (更新)

【10:20更新】 行政會議今日(5日)復辦，特首李家超出席行會前見傳媒時宣布，希望下周公布搞旺夜市經濟的細節，同時今年10月1日將在維港復辦國慶煙花匯演，是5年以來、即自2019年後再次舉辦。

夜市經濟｜稱業界普遍反應正面

李家超指，當局較早前曾宣布會推動晚間活動，財政司司長及副司長現正積極籌備工作，期間聯絡了不同業界聽取意見，業界人士普遍反應正面，並指會積極參與，包括不少商場會舉辦多元化活動及推出各種優惠，亦會延長營業時間，搞活搞旺夜市。他已要求盡快落實有關安排，希望下星期可以向公眾公布細節和內容。

他又提到，上周颱風蘇拉襲港期間，政務司長陳國基統籌應對工作，各部門做好準備、應對和善後，在政府和社會各界同心協力下，將破壞和傷害減至最低，昨日學校順利開學，同時關愛隊在期間亦有市民溝通，發揮關愛服務作用，政府亦首次啓動全政府動員機制，讓公務員參與，並熟悉不同運作和吸收經驗。他認為社會各界、市民和義工預防準備並配合實施防風措施，是減低颱風破壞和損害的關鍵，政府提早發放訊息，亦獲傳媒廣泛報道。

指港大 迎新營 性侵案不能接受

對於香港大學護理系迎新營發生性侵犯及其他違法行為，李家超稱不能容忍，指所有人都對大學生有期望，希望任何教育團體，特別是大學，要確保大學生活是一個優良環境，如有任何非法或侵犯他人行為，學校要與執法部門配合，維持紀律。