夜市經濟｜李家超：「香港夜繽紛」推展至明年初　料「炒熱」夜晚氣氛 (更新)

【11:30更新】 政府致力推動夜市經濟，推出「香港夜繽紛」一系列活動。特首李家超今日(26日)在行會前指，「香港夜繽紛」會有更多項目登場，並會推展至明年初。對於年底在美國舉行的亞太經合組織峰會(APEC)，李家超指仍在等待領袖邀請，重申特區政府會按照既有安排出席。

料10萬人維港觀賞國慶煙花匯演

李家超指，「香港夜繽紛」活動近日陸續推出，隨著中秋和國慶將至，「香港夜繽紛」會有更多項目登場，將「炒熱」夜間氣氛，並會推展至明年初，政府會善用3個維港海濱場地，即是灣仔、堅尼地城及觀塘的海濱展開一連串活動，「大坑舞火龍」將會復辦。十一國慶日亦會有煙花匯演，預計會有數以10萬計市民和遊客在維港兩岸觀賞。

他表示，感謝社會各界響應政府呼籲，團體各界繼續「度橋」，認為充分反映香港人的創意，相關政府部門會積極協調，靈活配合活動主辦單位，提供協助，例如消防處已提供可行的操作安排，配合夜市辦明火煮食。

美國年底APEC會議 李：仍等候邀請

對於秀茂坪雙屍案一事，他表示對事件感到難過，指死者實際死因要視乎驗屍報告，警方會作深入調查，再提交死因報告給死因庭。他說會想方法增加對涉及隱蔽個案的援助，在完善地區治理後，關愛隊會有很重要角色，民政專員統籌地區事務後，希望能建設更加守望相助的社區。

另外，被問到有無受到邀請參與年底在美國舉行的APEC峰會，被美國制裁的李家超指組織者應該給對應經濟體的領袖邀請，而他仍在等待，重申特區政府會按照既有安排出席。