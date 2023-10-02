熱門搜尋:
杭州亞運 小犬 大閘蟹2023 AIRSIDE MBTI 恒大 雙屍命案 網上熱話 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 林作 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-02 20:31:06

夜市經濟｜深圳商戶不憂香港夜經濟「搶客」 建議辦高質展覽吸客

分享：
通開後不少港人北上消費。(陳奕釗攝)

通開後不少港人北上消費。(陳奕釗攝)

政府近日全力推動「夜經濟」，於灣仔、觀塘及西環舉辦的海濱夜市便進行得如火如荼，除了為市民帶來特色小食外，亦配合不同表演，適逢中秋及國慶長假期，三個市集均人頭湧湧，更吸引遊客「到此一遊」，更有議員及旅遊業界提議「擴大規模」及「持續做」。另一邊廂，近日深圳市政府亦推出便利港人消費措施「搶客」，有深圳商戶不擔憂香港「夜經濟」構成競爭，認為香港毋須辦「市集類」的夜經濟，建議多辦高質展覽及演唱會，「拉動傳統優勢」；亦有商戶認為香港的經濟更注重特色體驗，不憂直接競爭。

Ad Block

疫情改變了市民的生活習慣，市民夜間不再外出，本港多處地方變得蕭條。政府遂推出「香港夜繽紛」，費帶動夜經濟。深業商業管理有限公司董事長鍾革惠接受《am730》等媒體訪問時表示，目前香港辦的是流動市集，認為若然香港能將「傳統優勢」拉動起來，其實並不需要以市集吸引旅客。她認為，香港在舉辦展覽方面就很具優勢。「香港的特色更多是展會，展覽方面香港是世界最高質素的，深圳難取得資源辦高端展覽」，鍾舉例，像巴塞爾藝術展，就吸引不少人專程到港參與。

鍾革惠又認為，另一餉要拉動香港經濟的因素，就是要辦演唱會。「像以前紅館一辦演唱會，就能吸引很多人。」鍾革惠表示，近年深圳海歸年輕人多，且對高端文化很認同，加上興起「微渡假」概念，相信如果香港能把傳統優勢拉動起來，不需要特意舉辦市集。

通開後不少港人北上消費。(陳奕釗攝) 通開後不少港人北上消費。(陳奕釗攝) 通開後不少港人北上消費。(陳奕釗攝) 鍾革惠認為香港可以藉展覽及演唱會推動夜經濟。(陳奕釗攝) 通關後不少港人北上消費。(陳奕釗攝) 通關後不少港人北上消費。(陳奕釗攝) 通關後不少港人北上消費。(陳奕釗攝) 通關後不少港人北上消費。(陳奕釗攝) 裴適認為香港的夜經濟更多的是特色體驗。(陳奕釗攝)

福田星河COCO Park專案總經理裴適則認為，夜經濟的產生不是「點狀」的經濟內容，而是「鏈條狀」的經濟版塊，「是伴隨周邊商戶需求，而不是突然出現的夜經濟」。他以福田區的夜經濟為例，是伴隨周邊商戶的需求，以及年輕人的娛樂及餐飲需求而出現。「下午一點的商務旅客，到三四點的下午茶客，到六七點餐飲客人，再轉移到八九點『夜經濟』客人，出現這樣的消息鏈條。」。而他認為，香港的夜經濟更多的是商旅、文旅，或者特色體驗，相信兩者沒有直接競爭。
 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受