夜市經濟｜深圳商戶不憂香港夜經濟「搶客」 建議辦高質展覽吸客

政府近日全力推動「夜經濟」，於灣仔、觀塘及西環舉辦的海濱夜市便進行得如火如荼，除了為市民帶來特色小食外，亦配合不同表演，適逢中秋及國慶長假期，三個市集均人頭湧湧，更吸引遊客「到此一遊」，更有議員及旅遊業界提議「擴大規模」及「持續做」。另一邊廂，近日深圳市政府亦推出便利港人消費措施「搶客」，有深圳商戶不擔憂香港「夜經濟」構成競爭，認為香港毋須辦「市集類」的夜經濟，建議多辦高質展覽及演唱會，「拉動傳統優勢」；亦有商戶認為香港的經濟更注重特色體驗，不憂直接競爭。

疫情改變了市民的生活習慣，市民夜間不再外出，本港多處地方變得蕭條。政府遂推出「香港夜繽紛」，費帶動夜經濟。深業商業管理有限公司董事長鍾革惠接受《am730》等媒體訪問時表示，目前香港辦的是流動市集，認為若然香港能將「傳統優勢」拉動起來，其實並不需要以市集吸引旅客。她認為，香港在舉辦展覽方面就很具優勢。「香港的特色更多是展會，展覽方面香港是世界最高質素的，深圳難取得資源辦高端展覽」，鍾舉例，像巴塞爾藝術展，就吸引不少人專程到港參與。

鍾革惠又認為，另一餉要拉動香港經濟的因素，就是要辦演唱會。「像以前紅館一辦演唱會，就能吸引很多人。」鍾革惠表示，近年深圳海歸年輕人多，且對高端文化很認同，加上興起「微渡假」概念，相信如果香港能把傳統優勢拉動起來，不需要特意舉辦市集。