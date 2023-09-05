夜市經濟｜葉劉：須針對特定客群　不是吸引早睡早起的爺爺奶奶

特區政府推動夜經濟，行政會議成員張宇人早前倡議重塑「不夜城」，令他這些「老人家」凌晨12時都可以與孫女到蘭桂坊「劈酒」。不過，行會召集人葉劉淑儀則撰文指，發展夜間經濟要針對特定客群，直指當然不是為吸引早睡早起的爺爺奶奶或翌日早上要上學的孫兒孫女。她認為最有力出外消費的是年輕人、專業人士和海外遊客，要針對他們的喜好和品味籌備未來的夜市，例如加入大型音樂會、體育活動、主題嘉年華等。葉劉指同時亦要吸引遊客留港過夜，才能帶動消費，例如香港可多邀請南韓女子組合「BLACKPINK」和「內地頂流」等來香港舉辦演唱會或見面會，帶旺市面和周邊活動。

葉劉： 多賣幾串魚蛋對經濟沒大幫助

葉劉認同新冠疫情改變了港人的生活模式，例如她參加很多地區活動，晚上9時散席時，酒樓大廳大多只餘兩三枱散客，冷冷清清。第二，她認為由於時代進步，香港地攤經濟沒落。她回想小時候母親帶她去上環新填地、大笪地，去照田雞、吃碗仔翅，這些是「平民夜總會」，是未發達社會的基層經濟特徵。而數十年過去，香港已是高度發展、高度規管的城市，市民對生活環境和衞生要求提高，貨物不能阻街，食物必須衞生乾淨。所以不能時光倒流走回頭路，「盲搞」大笪地，而多賣幾串魚蛋亦對經濟沒大幫助。