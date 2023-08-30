夜市經濟｜行政長官午餐會　議員倡引導演唱會觀眾到蘭桂坊

行政長官李家超再舉行午餐會，邀請曾在上月立法會行政長官互動交流答問會，就「文化藝術產業發展」環節發言的議員到禮賓府交流。席上，立法會議員楊永杰提交「打造盛事經濟開拓文旅產業」的建議書，當中建議推動「演唱會經濟」，推動夜經濟。他指因如早前歌手周杰倫、五月天等在中環舉行露天演唱會，吸引大批旅客來港，可見「演唱會經濟」效應。他認為政府應鼓勵更多國際及亞洲巨星來港舉行演唱會，增加適合舉行戶外演唱會的表演場地，如西九海濱、啟德郵輪碼頭、迪士尼樂園等，聯合商鋪安排在演唱會場地沿途，加設路邊攤檔或臨時商店，並容許美食車在固定位置營運，或售賣香港手信。另一方面，政府可聯同酒店及餐飲業提供演唱會吃喝住宿的優惠套票，吸引更多旅客來港欣賞演唱會。

另外，楊永杰又建議政府牽頭設立一個國際電影平台，協助內地的電影在東南亞及亞太地區院線上映，以及支援東南亞及亞太地區的電影進入內地市場，例如向國家廣播電視總局爭取一隊「專班」進駐香港，為在上述平台製作的電影進行「一地兩檢」，通過審批的電影可直接在內地院線上映。楊永杰又建議政府推動業界與內地及東南亞的電視品牌企業合作，提供在數碼電視機內置香港電視台服務，藉此打造港版「Netflix」的串流平台。