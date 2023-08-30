夜市經濟｜行政長官午餐會　議員倡引導演唱會觀眾到蘭桂坊

行政長官李家超再舉行午餐會，邀請曾在上月立法會行政長官互動交流答問會，就「文化藝術產業發展」環節發言的議員到禮賓府交流。席上，立法會議員楊永杰提交「打造盛事經濟開拓文旅產業」的建議書，當中建議推動「演唱會經濟」，推動夜經濟。他指因如早前歌手周杰倫、五月天等在中環舉行露天演唱會，吸引大批旅客來港，可見「演唱會經濟」效應。他認為政府應鼓勵更多國際及亞洲巨星來港舉行演唱會，增加適合舉行戶外演唱會的表演場地，如西九海濱、啟德郵輪碼頭、迪士尼樂園等，聯合商鋪安排在演唱會場地沿途，加設路邊攤檔或臨時商店，並容許美食車在固定位置營運，或售賣香港手信。另一方面，政府可聯同酒店及餐飲業提供演唱會吃喝住宿的優惠套票，吸引更多旅客來港欣賞演唱會。
另外，楊永杰又建議政府牽頭設立一個國際電影平台，協助內地的電影在東南亞及亞太地區院線上映，以及支援東南亞及亞太地區的電影進入內地市場，例如向國家廣播電視總局爭取一隊「專班」進駐香港，為在上述平台製作的電影進行「一地兩檢」，通過審批的電影可直接在內地院線上映。楊永杰又建議政府推動業界與內地及東南亞的電視品牌企業合作，提供在數碼電視機內置香港電視台服務，藉此打造港版「Netflix」的串流平台。
陳仲尼倡引導演唱會觀眾到蘭桂坊夜市
此外，民建聯議員陳仲尼亦建議善用中環海濱活動空間，舉行更多演唱會，帶動整個文化產業及旅遊業，並在演唱會散場後，引導觀眾到中環蘭桂坊夜市，助長本地消費。他指文化體育及旅遊局局長楊潤雄及行政長官辦公室主任葉文娟也認同引導觀眾到蘭桂坊消費的建議。
陳仲尼亦建議研究在香港國際機場設立藝術與珍品的貯存、展覽和鑑賞設施，既為本港、內地和全球的藝術品愛好者提供優質服務，亦可滿足全球家族辦公室對藝術品投資的需求。他指李家超認同藝術品貯存設施，並安排政務司副司長卓永興負責協調財經事務及庫務局及文化體育及旅遊局跟進。