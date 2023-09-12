夜市經濟｜調查：近7成人支持設立夜市　最關注地區及交通方便程度

政府正推動「夜經濟」發展，香港百貨、商業僱員總會於上月24日至本月1日期間，以電話及網上問卷訪問1,862名會員，發現逾80%受訪者於旅遊期間，會到訪當地夜市消費。另有近70%受訪者表示，支持香港設立夜市，13%人不支持。對於設立夜市，受訪者最關注是地區及交通的方便程度，有73%受訪者選擇，其次是消費價錢，第三是衞生環境。另外，受訪者認為夜市最吸引的項目是飲食，其次是零售，第三是表演節目。

調查報告建議政府參考內地及海外例子，建立長期市集，既可發展成景點吸引旅客，亦可提供場地予年輕人作為創業及表演的場地。同時建議在體育賽事、節日、演唱會等場地附近，舉辦短期特色主題市集。報告亦提到，現時不少旅遊區在晚上8時起已人流疏落，建議現階段可於旅遊區周邊設立夜市帶動人流，又指現時海濱缺乏飲食消閒等設施，當局可加以善用，劃分不同區域設立特色主題市集。