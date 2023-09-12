熱門搜尋:
甯國良 iPhone 15 紅山半島 水浸 鯨魚 天氣 綠色債券 黑雨 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 紅山半島 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
本地
2023-09-12 15:55:15

夜市經濟｜調查：近7成人支持設立夜市　最關注地區及交通方便程度

分享：
夜市經濟｜調查：近7成人支持設立夜市　最關注地區及交通方便程度(資料圖片/陳奕釗攝)

夜市經濟｜調查：近7成人支持設立夜市　最關注地區及交通方便程度(資料圖片/陳奕釗攝)

政府正推動「夜經濟」發展，香港百貨、商業僱員總會於上月24日至本月1日期間，以電話及網上問卷訪問1,862名會員，發現逾80%受訪者於旅遊期間，會到訪當地夜市消費。另有近70%受訪者表示，支持香港設立夜市，13%人不支持。對於設立夜市，受訪者最關注是地區及交通的方便程度，有73%受訪者選擇，其次是消費價錢，第三是衞生環境。另外，受訪者認為夜市最吸引的項目是飲食，其次是零售，第三是表演節目。

調查報告建議政府參考內地及海外例子，建立長期市集，既可發展成景點吸引旅客，亦可提供場地予年輕人作為創業及表演的場地。同時建議在體育賽事、節日、演唱會等場地附近，舉辦短期特色主題市集。報告亦提到，現時不少旅遊區在晚上8時起已人流疏落，建議現階段可於旅遊區周邊設立夜市帶動人流，又指現時海濱缺乏飲食消閒等設施，當局可加以善用，劃分不同區域設立特色主題市集。

夜市經濟｜調查：近7成人支持設立夜市　最關注地區及交通方便程度(資料圖片) 夜市經濟｜調查：近7成人支持設立夜市　最關注地區及交通方便程度(資料圖片) 夜市經濟｜調查：近7成人支持設立夜市　最關注地區及交通方便程度(資料圖片) 夜市經濟｜調查：近7成人支持設立夜市　最關注地區及交通方便程度(資料圖片)

總會建議政府活化廟街等

電器及影音從業員協會理事長林志忠表示，近日與不少商戶及檔主傾談，他們指出廟街及摩羅街等景點具有特色，但現時因晚上人流稀疏，才決定提早關門。林又指廟街有約300間商戶，近期只有約100間仍在晚間營業。

香港百貨、商業僱員總會外務總幹事鍾博文表示，本港旅客較多來自內地，但自網購興起，加上內地旅客旅遊模式轉變，由以往較多消費，至現時較多「文化遊」行程。他建議當局活化廟街、西洋菜街、摩羅街等景點，並在夜市租金等安排上盡量減輕經營者負擔。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受