夜市經濟｜餐飲業界不認同以大笪地形式辦夜市 提議當局發放夜間消費券

近日政府提出在短期內搞活夜市，稻苗飲食專業學會會長徐汶緯今早（23日）接受電台訪問時說，同意要有夜市經濟，但不認同走以往的大笪地形式，他說商場延長營業時間要有誘因或節目配合，認為要搞旺夜市，可舉辦歌星表演或新型創意市集，又提議當局發放晚上8時後使用的消費券，以促進市民消費。

徐汶緯表示，受之前疫情因素影響，現時晚上8時後街上人流不足，零售店舖及食肆因此提早關門。他說如果當局要搞活夜市，需留意交通配套，而如果提供票價優惠，要小心考慮會否導致市民北上消費。至於「大笪地」式的夜巿，徐汶緯就並不贊成，他認夜巿要有綜合娛樂表演，巿民可以有個地方看表演，「有啲配套可以食嘢」，建議可設立創新巿集讓年輕人消費。

新地：全力支持及配合政府搞活夜經濟

新地執行董事馮秀炎在同一節目表示，會全力支持及配合政府搞活夜經濟，她又指不同發展商都朝同一方向，希望能搞活經濟，她又透露現時仍是討論階段，集團旗下觀塘apm有搞夜市的豐富經驗，各方提供服務網絡，也是香港的魅力所在。她認為起步時要提供誘因，包括夜間泊車、活動表演，晚上9點後3倍積分等，以吸引疫情後集慣宅在家中的「家宅」出來消費。

而夜市時段，則可內地夜經貓經濟做法，地鐵通宵行駛，放寬戶外擺放，營造熱鬧氣氛，吸引客人光顧。她又指商場要做好自家的營運模式，也要租客配合，希望政府加快和彈性處理補充勞工優化計劃申請，她舉例有些一人舖個體戶要連續經營8個多小時，所以必須先解決行業人手不足問題。她又建議國內大學生畢業後可來香港實習，感受香港巿場，並作借鏡提升國內服務水平。