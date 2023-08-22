夜經濟｜據報政府倡延長商場營業時間　多間地產商支持　學會促提供夜間交通優惠

恒地發言人亦表示，將全力支持政府各項推動經濟復甦的政策，集團正籌備新計劃配合政府推動夜經濟，包括舉辦夜間活動，同時聯絡商戶提供優惠，以刺激消費，相信在政府統籌下必定能帶動本地經濟發展。

新世界發展發言人回覆《am730》表示，集團會積極支持和配合特區政府推動夜經濟，並會積極考慮延長商場部分日子的營業時間，舉辦夜間活動吸引人流。

新鴻基地產執行董事馮秀炎稱，晚市收入佔新地旗下商場營業額逾三分之一，若商場做好做旺晚市、甚至延長整體營業時間，並在場內公共空間加入夜市元素，定能帶來連鎖反應，提升商場購物氣氛，等於帶旺香港經濟。她又建議當局安排夜市時段時，可放寬戶外擺放的限制，營造熱鬧氣氛。

本港政府近期提倡要重振「夜經濟」，有報道指當局與發展商商討延長商場營業時間，新地、新世界發展和恒地均歡迎和支持政府搞活「夜經濟」。

學會：可夜間時段降低交通票價

另外，商場管理學會亦歡迎和支持政府考慮在中秋節和國慶期間計劃延長商場營業時間，建議政府應就近日業界反映人手不足問題，與業界共同制定支援方案，並與商場業主和商會緊密聯繫，了解他們對於延長營業時間所需要的人手資源、相關配套等支持，以共同制定可行方案。

為鼓勵市民夜間出行，學會提議政府推出夜間公共交通票價優惠措施，以增加夜間購物的吸引力，如設定夜間優惠票價或發放乘車優惠券，降低市民前往商場的交通成本，從而鼓勵更多人參與夜間經濟活動。此外，政府還可以考慮根據不同時段制定交通價格，例如在夜間時段降低票價，變相鼓勵更多人選擇在夜間使用公共交通，進一步促進夜間經濟的發展。