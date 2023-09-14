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2023-09-14 04:30:43
日報

夜繽紛今啟動 業界料客量升幅更強 8月約410萬旅客訪港 達疫前84%

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夜繽紛今啟動 業界料客量升幅更強 8月約410萬旅客訪港 達疫前84%

夜繽紛今啟動 業界料客量升幅更強 8月約410萬旅客訪港 達疫前84%

政府今日傍晚啟動「香港夜繽紛」活動，將推出特色和具創意的夜活動，而國慶煙花匯演亦將復辦，料會刺激本港夜經濟和帶動旅遊業復甦。旅發局昨公布8月初步訪港旅客數字，約為410萬人次，按月增加約14%，相等於疫情前，即2017至19年同月份平均數的84%，而今年首8個月累計錄得逾2,000萬訪港旅客人次。社會亦繼續熱議夜經濟，有議員建議，香港可參考內地做法，並促當局製造「夜市」消費攻略和交通指南，或設民旅商圈免費巴士連繫各旅遊地點。

旅發局表示，8月初步訪港旅客數字受惠暑假旅遊旺季帶動，總結今年首8個月，錄得2,055萬人次訪港；而內地旅客的佔比進一步提升至約八成。旅發局指，本港旅遊業正繼續穩定及循步漸進地復甦，惟復甦步伐仍會受貨幣匯率、航空運力及環球經濟等不同因素影響；該局又指，未來數月會舉辦一連串大型旗艦盛事，如香港美酒佳餚巡禮、香港繽紛冬日巡禮、香港跨年倒數等，以營造全城熱鬧節慶氣氛，相信吸引旅客和市民投入參與。

至於今晚於西九文化區M+啟動的「香港夜繽紛」系列活動，早前已有消息指，將包括擬在灣仔海濱舉辦市集，設美食區、手信區等；各大商場亦會延長營業時間、推出夜間活動表演、餐飲優惠等吸客；加上自2018年後復辦的國慶煙花匯演，未來數個月將有不少夜間的主題活動，相信可吸引更多大灣區遊客於十一黃金周及假日訪港，並鼓勵港人留港消費，為本地經濟注入新動力。
 

訪港旅客

8月旅客數字受惠於暑假旅遊旺季。(蘇文傑攝)

訪港旅客

(蘇文傑攝)

議員關注配套支援「夜繽紛」

立法會「A4聯盟」議員梁文廣表示，關注政府能否就「香港夜繽紛」提供配套支援，「戲院午夜場與晚飯相隔一段時間，(市民)有帶小朋友未必去。」當局須考慮這方面令市民可以長時間逗留該夜市區域之餘，亦能吸引夫婦市民參與「夜市」。而就夜市選址，他建議除本地知名度高或者夜生活代表地外，亦可考慮西九文化區和觀塘海濱；因既能減低對居民的影響，亦可享有交通便利的優勢，更重要是善用文創區域。 

梁文廣又認為，可參考內地做法，舉例指深圳南山區「夜市」，推出了一系列的消費攻略及清晰的交通指引，透過攻略讓本地市民和旅客輕鬆無憂進出各個夜市景點，並設有民旅商圈免費巴士連繫各旅遊地點，旅客可輕鬆享受行程，減少出行憂慮。 

崔定邦：傳統旺季在第三、四季

至於今年訪港旅客數，香港旅遊促進會總幹事崔定邦則認為，數字表現已「唔差」，「由去年10至11月無旅客，到依家內地旅客已有千幾萬」，形容恢復進度理想。他又指，傳統而言，旅遊旺季為下半年第三、四季；因屆時氣候不再炎熱，且不同大型活動和節日均在年尾，因此8月訪港旅客增幅並非曇花一現，相信10月到12月的旅客量增幅會更強勁。

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