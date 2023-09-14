夜繽紛今啟動 業界料客量升幅更強 8月約410萬旅客訪港 達疫前84%

政府今日傍晚啟動「香港夜繽紛」活動，將推出特色和具創意的夜活動，而國慶煙花匯演亦將復辦，料會刺激本港夜經濟和帶動旅遊業復甦。旅發局昨公布8月初步訪港旅客數字，約為410萬人次，按月增加約14%，相等於疫情前，即2017至19年同月份平均數的84%，而今年首8個月累計錄得逾2,000萬訪港旅客人次。社會亦繼續熱議夜經濟，有議員建議，香港可參考內地做法，並促當局製造「夜市」消費攻略和交通指南，或設民旅商圈免費巴士連繫各旅遊地點。

旅發局表示，8月初步訪港旅客數字受惠暑假旅遊旺季帶動，總結今年首8個月，錄得2,055萬人次訪港；而內地旅客的佔比進一步提升至約八成。旅發局指，本港旅遊業正繼續穩定及循步漸進地復甦，惟復甦步伐仍會受貨幣匯率、航空運力及環球經濟等不同因素影響；該局又指，未來數月會舉辦一連串大型旗艦盛事，如香港美酒佳餚巡禮、香港繽紛冬日巡禮、香港跨年倒數等，以營造全城熱鬧節慶氣氛，相信吸引旅客和市民投入參與。

至於今晚於西九文化區M+啟動的「香港夜繽紛」系列活動，早前已有消息指，將包括擬在灣仔海濱舉辦市集，設美食區、手信區等；各大商場亦會延長營業時間、推出夜間活動表演、餐飲優惠等吸客；加上自2018年後復辦的國慶煙花匯演，未來數個月將有不少夜間的主題活動，相信可吸引更多大灣區遊客於十一黃金周及假日訪港，並鼓勵港人留港消費，為本地經濟注入新動力。

