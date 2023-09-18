夜繽紛首個周末 商場店舖少加時營業 深圳出招吸港客 李家超：搞活夜經濟是「長期工程」

政府上周推出「香港夜繽紛」系列活動，鼓勵市民夜間外出消費，同時希望吸引旅客來港。然而，深圳市政府亦連日推出便利港人消費措施，鼓勵港澳居民北上消費，國家海關總署亦宣布簡化健康申報的內容，港人北上更增誘因。特首李家超回應時指，港人疫後愛外遊是正常現象，須理性及務實看待此現象；又指海內外旅客仍覺香港具吸引力，應進一步加強發展並營造特色。他形容，「香港夜繽紛」是「長期工程」，需要時間及工夫改變市民受3年疫情而影響的生活習慣，並有信心業界可想到辦法。 攝影：蘇文傑、林俊源、羅庸軒

政府上周啟動「香港夜繽紛」計劃，包括推出夜間商場優惠等，鼓勵市民夜間外出消費。據記者觀察，位於觀塘的apm商場，雖然上周六舉辦音樂演出活動吸引市民，但不少店舖均在晚上9時左右陸續關門，市民可謂「有錢無碇使」。另外，亦有部分商場出現同樣情況，商場雖然延長開放，惟商舖卻未有跟隨。

銅鑼灣昨晚近8時，街上仍人頭湧湧，一家大細出動的市民陳先生表示，未會因夜繽紛活動而延後回家時間，因街上沒有太多吸引的活動適合參與，又需照顧孩子，所以外出時間與平常相若。對於深圳政府推出一系列利好旅客措施，陳先生表示，「即使唔派消費券，我都會去玩」。 市民陶小姐亦指不會因為一些活動及優惠而改變生活習慣，指「夜繽紛」的商戶折扣優惠難以作誘因，而深圳的「吸客措施」亦未能打動她，「唔係錢嘅問題，如果活動氣氛好我就會去！」陶小姐認為，當局應另覓更好的時段推出措施，例如推出「飲茶消費券」或折扣，讓大部分市民都可以有空參與。

來自東莞的旅客徐先生表示，今次來港的目的是體驗香港文化，行程以港產片知名地點為主，包括到了重慶大廈打卡。他提到，香港消費水平普遍較內地高，惟數碼產品、化妝品價格則較低，因此購買了一部數碼相機，朋友亦買了很多化妝品。徐先生又指，晚飯後便會返回內地，因香港住宿價格偏高，即使作為過夜客，亦只會玩到9點，「整天走，很累呀」。

李家超：港人疫後愛外遊屬正常 對於有商場店舖未有延長營業時間，李家超指，搞活夜經濟是「長期工程」，疫情3年改變了市民的生活習慣，需要時間及工夫才能達標。他指有信心港人能靈活應對，亦「好有橋」，只要各界投入精力、經驗、智慧，再配合投放資源和宣傳，香港就會有作為。對於深圳市政府近日提出便利港人消費的措施。李家超表示，市民疫後喜愛外遊屬正常現象，形容要「理性」及「務實」地看待這個趨勢。他表示，海外和內地旅客都覺得香港具吸引力，例如生態旅遊或文化歷史路線等，要進一步發展，營造本地特色。他又指，鼓勵兩地人員交往，希望在大灣區融合裏，大家互利共贏。 林健鋒：相信人流多 商店願意延長營業時間 行會成員林健鋒認為，「香港夜繽紛」是好開始，冀兩三周後可見成果。他又指，活動的地點需要方便，活動亦要具創意及趣味，老少咸宜。對有商場即使舉辦活動，但場內店舖未有延長營業時間，林健鋒認為，只要商場多辦活動吸引人流，相信商戶見人流增便願意延長營業時間。 港協暨奧委會副會長霍啟剛則表示，在「夜經濟」發展融入體育元素是好開頭，未來亦會呼籲體育界不同總會與其他機構合作，舉行更多活動。他舉例，本港舉行7人欖球賽時，在場觀眾於比賽結束後，會轉往銅鑼灣或者就近地區消費，政府可針對性地爭取更多大型賽事落戶，並於時間表上配合其他本港飲食業及旅遊業。

羅湖KK TIME商場日前開幕。