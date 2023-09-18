熱門搜尋:
林作 JPEX 香港夜繽紛 大閘蟹2023 中秋節2023 iPhone 15 綠色債券 玫瑰崗學校 天氣 夜市經濟 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 青馬大橋
返回
本地
2023-09-18 04:31:59
日報

夜繽紛首個周末 商場店舖少加時營業 深圳出招吸港客 李家超：搞活夜經濟是「長期工程」

分享：
頭版
香港夜繽紛 夜經濟

政府推出「香港夜繽紛」活動，有商場推出優惠及延長營業時間吸客。

政府上周推出「香港夜繽紛」系列活動，鼓勵市民夜間外出消費，同時希望吸引旅客來港。然而，深圳市政府亦連日推出便利港人消費措施，鼓勵港澳居民北上消費，國家海關總署亦宣布簡化健康申報的內容，港人北上更增誘因。特首李家超回應時指，港人疫後愛外遊是正常現象，須理性及務實看待此現象；又指海內外旅客仍覺香港具吸引力，應進一步加強發展並營造特色。他形容，「香港夜繽紛」是「長期工程」，需要時間及工夫改變市民受3年疫情而影響的生活習慣，並有信心業界可想到辦法。

攝影：蘇文傑、林俊源、羅庸軒

香港夜繽紛 夜經濟

政府冀藉「夜繽紛」活動吸引市民夜晚外出。

政府上周啟動「香港夜繽紛」計劃，包括推出夜間商場優惠等，鼓勵市民夜間外出消費。據記者觀察，位於觀塘的apm商場，雖然上周六舉辦音樂演出活動吸引市民，但不少店舖均在晚上9時左右陸續關門，市民可謂「有錢無碇使」。另外，亦有部分商場出現同樣情況，商場雖然延長開放，惟商舖卻未有跟隨。

街訪

市民陳先生指活動不吸引，未有延後回家。

銅鑼灣昨晚近8時，街上仍人頭湧湧，一家大細出動的市民陳先生表示，未會因夜繽紛活動而延後回家時間，因街上沒有太多吸引的活動適合參與，又需照顧孩子，所以外出時間與平常相若。對於深圳政府推出一系列利好旅客措施，陳先生表示，「即使唔派消費券，我都會去玩」。

市民陶小姐亦指不會因為一些活動及優惠而改變生活習慣，指「夜繽紛」的商戶折扣優惠難以作誘因，而深圳的「吸客措施」亦未能打動她，「唔係錢嘅問題，如果活動氣氛好我就會去！」陶小姐認為，當局應另覓更好的時段推出措施，例如推出「飲茶消費券」或折扣，讓大部分市民都可以有空參與。

街訪

旅客徐先生指訪港主要體驗本地文化。

來自東莞的旅客徐先生表示，今次來港的目的是體驗香港文化，行程以港產片知名地點為主，包括到了重慶大廈打卡。他提到，香港消費水平普遍較內地高，惟數碼產品、化妝品價格則較低，因此購買了一部數碼相機，朋友亦買了很多化妝品。徐先生又指，晚飯後便會返回內地，因香港住宿價格偏高，即使作為過夜客，亦只會玩到9點，「整天走，很累呀」。

香港夜繽紛 夜經濟 香港夜繽紛 夜經濟 香港夜繽紛 夜經濟

李家超：港人疫後愛外遊屬正常

對於有商場店舖未有延長營業時間，李家超指，搞活夜經濟是「長期工程」，疫情3年改變了市民的生活習慣，需要時間及工夫才能達標。他指有信心港人能靈活應對，亦「好有橋」，只要各界投入精力、經驗、智慧，再配合投放資源和宣傳，香港就會有作為。對於深圳市政府近日提出便利港人消費的措施。李家超表示，市民疫後喜愛外遊屬正常現象，形容要「理性」及「務實」地看待這個趨勢。他表示，海外和內地旅客都覺得香港具吸引力，例如生態旅遊或文化歷史路線等，要進一步發展，營造本地特色。他又指，鼓勵兩地人員交往，希望在大灣區融合裏，大家互利共贏。

林健鋒：相信人流多 商店願意延長營業時間

行會成員林健鋒認為，「香港夜繽紛」是好開始，冀兩三周後可見成果。他又指，活動的地點需要方便，活動亦要具創意及趣味，老少咸宜。對有商場即使舉辦活動，但場內店舖未有延長營業時間，林健鋒認為，只要商場多辦活動吸引人流，相信商戶見人流增便願意延長營業時間。

港協暨奧委會副會長霍啟剛則表示，在「夜經濟」發展融入體育元素是好開頭，未來亦會呼籲體育界不同總會與其他機構合作，舉行更多活動。他舉例，本港舉行7人欖球賽時，在場觀眾於比賽結束後，會轉往銅鑼灣或者就近地區消費，政府可針對性地爭取更多大型賽事落戶，並於時間表上配合其他本港飲食業及旅遊業。

羅湖 KKTIME商場

羅湖KK TIME商場日前開幕。

新版「黑碼」簡化申報

國家海關總署簡化來往內地、俗稱「黑碼」的健康申報內容。新版「黑碼」刪除境內居住地、座位號等申報內容，簡化旅居史、聯繫方式的填報要求，申報內容由18項減至10項，出境申報內容由17項減至9項，往來港澳人員申報內容由11項減至9項。另外，深圳市政府日前印發《深圳市關於促進消費的若干措施》通知，提出要便利港人消費，鼓勵商戶向持有回鄉證的港澳居民，推出註冊、預約等服務，並提供方便港澳旅客閱讀的餐牌頁面及操作指南，以及開設口岸與重點商圈及景區間的免費接駁線路等。此外，又提出支持港澳居民在深圳辦理提取現金、開辦內地銀聯卡等業務，並擴大微信香港和支付寶香港等跨境電子錢包在深圳的使用範圍。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受