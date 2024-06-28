夥上海辦芳香文化藝術展 用氣味啟千年尋香之旅

香港藝術館與上海博物館事隔21年再度合作，共同籌劃「尋香記」展覽，展出160組藝術藏品，包括上海博物館借出的兩件國家一級文物、133組國家二級文物。主辦方特別在場內放置不同氣味，入場者在細看展品時呼吸不同香氣，感受到超越時空人民生活面貌，一同經歷一次尋香之旅，並探索展品背後的故事。

中國香文化生生不息，千變萬化。展覽分為草木芳馨、暗香盈袖、彼岸天香及人間幽馥四部分。展覽重現從新石器時期至二十世紀的香文化歷史，但展品則打破時序，按其功能分類。

灰陶竹節紋薰爐是展覽中最古老的展品，來自距今約5,000年前的新石器良渚文化。香港藝術館館長(中國文物)莫潤棣稱，爐飾更是良渚文化的竹節紋；爐蓋上有18個氣孔，點燃香料後，香氣就從小孔中擴散，除擴香外，亦有淨室、除蟲之用。展區不遠處放着清代的嵌沉香木雕芝蘭圖團扇，由沉香木雕成芝蘭圖，沉實又不失優雅。古人甚愛沉香，沉香木扇握在手中，盡顯身份。