夥大學機電署推AI製冷機組系統 將軍澳醫院15個月省46.8萬度電 增體感舒適

醫院病房時冷時熱或影響病人健康，接病人反映再調節溫度，短時間亦未能重獲舒適感。醫管局與大學及機電工程署合作，將人工智能(AI)技術融入空調製冷機組的控制系統，透過預測未來「冷負荷」需求、天氣及配合大數據分析，實時調節製冷機組的運行模式。將軍澳醫院(主座)作為計劃的首個試點，推行一年三個月後成功節省46.8萬度電、約60萬元電費，而病人及員工亦能感受到醫院環境更為舒適。
將軍澳醫院現時設有六部空調製冷系統，過往系統只會當室內溫度上升(例如炎熱天氣、室內人流增加、用電設備增加)而出現冷負荷需求時才會自動逐一啟動，反應時間較慢、耗電量較大，而身處其中的人對室內溫度變化，或要30分鐘後才有體感上改變。
醫管局高級行政經理(工程)源栢樑指出，全新的人工智能空調製冷機組系統能夠持續、自動令醫院病房衡溫在最舒適的狀態(夏天攝氏25.5度、冬天攝氏21度)。新系統亦會比較出不同的運行模式，包括啟動製冷機組的不同次序、數目，選出最節能的運行模式；經AI計算運作模式，更有機會因受效率系數影響，開啟5台製冷機組或較開啟4台可更省電。系統同時會實時採集數據自我學習，再自動調節成最合適的運行模式。
將軍澳醫院高級院務經理(設施管理)陳劍威表示，過往有病人或會感受到院內冷氣忽冷忽熱會向醫護投訴，醫護或需致電機電署控制室作人手調節溫度，引入新系統後，可減省相關情況，令工作人員更專注醫護工作。
陳劍威又提到，智能系統會儲存及更新工作數據，員工只需檢視相關的軟件參數，適時調校及優化，院內的電子組、冷氣組員工就能勝任工作，不涉及額外人手。源栢樑補充，新系統涉及安裝由本地大學研發的人工智能軟件、在機組上安裝量度設施，及更新屋宇管理系統等，在將軍澳醫院(主座)新系統的使費約十萬多元。
系統將推展至其他醫院
醫管局收集更多數據後，陸續推展新系統至其他醫院，料未來每年都尋找醫院作試點。不過，陳劍威提到，安裝新系統需考慮該醫院製冷機組的壽命和款式，因舊式的製冷機組沒有空間安裝量度設施，新屋宇管理系統亦可能不能支援人工智能。