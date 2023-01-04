夥大學機電署推AI製冷機組系統 將軍澳醫院15個月省46.8萬度電 增體感舒適

醫院病房時冷時熱或影響病人健康，接病人反映再調節溫度，短時間亦未能重獲舒適感。醫管局與大學及機電工程署合作，將人工智能(AI)技術融入空調製冷機組的控制系統，透過預測未來「冷負荷」需求、天氣及配合大數據分析，實時調節製冷機組的運行模式。將軍澳醫院(主座)作為計劃的首個試點，推行一年三個月後成功節省46.8萬度電、約60萬元電費，而病人及員工亦能感受到醫院環境更為舒適。

將軍澳醫院現時設有六部空調製冷系統，過往系統只會當室內溫度上升(例如炎熱天氣、室內人流增加、用電設備增加)而出現冷負荷需求時才會自動逐一啟動，反應時間較慢、耗電量較大，而身處其中的人對室內溫度變化，或要30分鐘後才有體感上改變。

醫管局高級行政經理(工程)源栢樑指出，全新的人工智能空調製冷機組系統能夠持續、自動令醫院病房衡溫在最舒適的狀態(夏天攝氏25.5度、冬天攝氏21度)。新系統亦會比較出不同的運行模式，包括啟動製冷機組的不同次序、數目，選出最節能的運行模式；經AI計算運作模式，更有機會因受效率系數影響，開啟5台製冷機組或較開啟4台可更省電。系統同時會實時採集數據自我學習，再自動調節成最合適的運行模式。

