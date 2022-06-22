大停電｜中移動家居寬頻客戶可領儲值卡 SmarTone借充電器予客戶 香港寬頻設緊急支援站

元朗的電纜橋昨晚突然起火，導致元朗、天水圍、屯門出現大停電。中移動香港表示，所有受供電影響的市民可免費享用手機充電服務，家居寬頻客戶更可到天水圍指定門市，領取MySim儲值卡一張，以供應急之用。SmarTone則指，已準備額外數量的流動充電器，免費外借予SmarTone客戶。

中國移動香港表示，元朗及天水圍供電系統已修復，通訊服務亦完全恢復正常。公司又指，明白突然失去網絡通訊的難處，所有受供電影響市民可到就近天水圍及元朗門市免費享用手機充電服務。受停電影響的家居寬頻客戶亦可到天水圍指定門市領取MySim儲值卡一張，以供應急之用。供應數量有限，先到先得。

SmarTone表示，較早前SmarTone的通訊服務，因元朗宏樂街附近中華電力一條輸電橋火警事故而受到影響，現時所有服務已恢復正常，公司為引起客戶的不便致歉。SmarTone又指，因應昨日火警事故，明白客戶手機可能未能充電，故屯門及元朗門市，已準備額外數量的流動充電器，免費外借予SmarTone客戶，並指會延長交還期至5日，有需要可於指定門市查詢。數量有限，先到先得。

領取充電器、儲值卡門市地址：