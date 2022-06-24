大停電｜中電向政府提交初步報告  餘下兩組電纜目標下周二或之前通電

中電表示，已完成首組高壓電纜鋪設，另外兩組高壓電纜爭取在下周二或之前完成。(資料圖片)

【21:53更新】中電就電纜橋起火向政府提交初步報告，交代事件經過、電纜橋圖則、運作情況、過去維修和檢查紀錄、復電的詳情和優次，以及復修工程計劃等。

中電指，觀察到在火警發生前，位於天水圍、元朗及屯門一帶的電網運作正常，起火原因尚在調查中。事故影響天水圍、元朗及屯門一帶的供電，當時中電 優先恢復供電予主要的緊急及基本服務，包括醫院及鐵路。當確保這些設施及服務可以運作，亦根據用電需求及電網設計作出調動，分階段安排其他客戶復電。

第一組電纜已於今天通電

由於電纜橋內3組13.2萬伏特的高壓電纜損毀，中電於本周三(22日)早上立即展開鋪設新高壓電纜的工作，以盡快加強區內電網的供電能力，提高供電穩定性。第一組電纜已於今天(24日)通電，目標爭取在下周二(28日)或之前完成餘下兩組電纜的通電工作。

中電亦與相關政府部門聯繫協調，在供電不穩定的情況下，為受影響的客戶提供協助。中電將繼續全力進行事故的跟進工作，並會按政府要求提交進一步報告。

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大停電｜中電：完成首組高壓電纜鋪設 另兩組爭取下周二或前通電

【14:59更新】元朗朗屏中電電纜橋周二晚起火，導致元朗、天水圍及屯門部分地區大停電，中電下午表示，工程人員經全力趕工，已完成第一組13萬2千伏特高壓電纜的鋪設工作，並於今天(24日)凌晨3時正式通電。

稱首組 通電後增區內供電穩定性

中電指，通電後能加強區內電網的供電能力，提高供電的穩定性，至於另外兩組高壓電纜，目標爭取在下周二(28日)或之前完成鋪設及通電。

中電再次對受影響客戶深表歉意，並感謝他們的諒解，強調會繼續密切監察區內的用電情況，在有需要時作出調配。