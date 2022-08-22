大停電｜中電已向機電署交最終報告  中電相信起火與附近低壓電力裝置有關

中電位於元朗的一條電纜橋，在今年6月21日晚上起火，造成多處大停電。中電已完成調查，並於今日(22日)約中午12時向機電署署長提交最終報告。政府會在獨立第三方專家協助下仔細審研報告，包括評估當中所指成因的理據及改善措施是否適切，並會在有需要時要求中電澄清及提供進一步資料。政府亦已經要求中電在適當時候向外公布報告的具體內容。

政府十分重視供電安全及可靠性，要求中電深入調查電纜意外事件，亦一直監督其調查及善後工作。政府根據《電力條例》(第406章)監管電力公司的運作，以確保本港的電力供應安全可靠。《條例》闡述供電商的權力及責任，包括須在電力意外發生後向機電署署長提交報告，說明意外的起因，以及已經採取或將會採取甚麼補救行動，以防再次發生意外。

中電會為轄下所有電纜橋加裝防火滅火裝置

機電工程署證實，今日(22日)收到中電就6月21日元朗電纜橋火警提交的最終報告，現正審視內容。中電在報告中闡述起火位置、事故起因和改善措施。中電相信起火位置鄰近擴業街入口，並與附近的低壓電力裝置有關。中電在報告中指出已為轄下所有電纜橋作出改善措施，包括加裝防火及滅火裝置、更換所有或會引致火警的低壓電力裝置等。中電現正為相關輸電設施進行風險評估，檢討發生事故時的應變措施，以及計劃進行演練。

機電署正聯同獨立第三方專家仔細審視報告，評估上述事故原因是否理據充分及改善措施是否適切。在有需要時，機電署會要求中電釐清報告內容和提供進一步資料。機電署已要求中電在適當時候向外公布報告的具體內容。機電署會繼續密切監督中電盡早完成改善措施，以防止再次發生同類事故。