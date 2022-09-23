大停電｜中電後備電纜深圳段去年8月曾被第三方挖爛 機電署要求電力公司研究遷回境內

中電位於元朗的一條電纜橋，在今年6月21日晚上起火，造成多處大停電。環境及生態局昨日（23日）回覆立法會的文件中透露，根據中電資料，事件涉及的電纜由兩組後備電纜支援，其中一組途經內地，而該組電纜走經深圳蛇口的一段，於2021年8月被第三方的挖掘工程損毀。當局表示，若受損毁的後備電纜在肇事當晚能正常運作，中電估計可提早在翌日凌晨1時前恢復所有電力供應，又稱機電署已要求電力公司檢視其電網，研究超出香港範圍的走線是否可以遷回境內；若不適宜更改線路，電力公司亦應該在裝置發生事故後，適時向機電署通報。

環境及生態局在文件中表示，事件涉及的兩組後備電纜中，其中一組走經深圳蛇口，該段落於2021年8月被第三方的挖掘工程損毀。當局指中電一直與內地單位緊密跟進維修事宜，惟工程涉及技術困難且受疫情影響，故復修需時。其後，該組電纜於今年7月16日完成維修工程。

當局指，另外一組後備電纜仍有足夠容量在事發後為受影響客戶恢復電力供應，不過由於當晚通訊電纜損毀，令中電的系統控制中心無法監測元朗、天水圍和屯門區電網的實時狀況，當值人員無法即時透過一般常用的遙控方式復電。因此，中電動員約150名工程人員趕往受影響地區，逐一檢查各供電點並進行電力負荷評估，透過人手操作逐步恢復電力供應。

後備電纜若能正常運作 居民則無需通宵停電

當局表示，假若受損毁的後備電纜在肇事當晚能正常運作，在復電過程中發揮作用，中電估計可提早在翌日凌晨1時前恢復所有電力供應。當局又指，十分重視中電今次境外後備電纜受損事件，機電署會和電力公司跟進，要求檢視其電網，研究超出香港範圍的走線是否可以遷回境內；若不適宜更改線路，如技術上不可行、或其造價將帶來過量電費壓力等，電力公司亦應在該些裝置發生事故後，適時向機電署通報，以供機電署監督其善後工作。