大停電｜中電派百元心意券補償受影響客戶 劉國勳盼加碼及直接提供電費減免

元朗朗屏中電電纜橋上月21日晚起火，導致天水圍、元朗及屯門大範圍停電逾10小時。中電宣布，為向受影響客戶送上關懷及感謝諒解，將向每個住宅客戶送贈總值100元「心意券」，用於元朗、天水圍及屯門的商戶消費，同時帶動區內經濟。

中電指，向受影響送出心意券共涉撥款2,000萬元，中電計劃9月陸續寄出，詳情稍後公布，客戶和商戶如有查詢，可致電熱線2678 2623。就火警成因，中電指會繼續與相關部門緊密溝通，全力調查及跟進，適時向公眾交代結果。

民建聯新界北立法會議員劉國勳曾去信要求中電賠償，劉國勳表示今收到回覆，歡迎中電「心意券」計劃，惟要求加大款額，及直接提供電費減免，以彌補當日住戶因停電而造成的損失。

劉國勳指，大範圍停電後，接獲很多受影響住戶反映，家中冷氣機、雪櫃因突然停電損壞，亦致不少「有家歸不得」的市民要租住酒店，認為100元「心意券」明顯未足以補償居民受影響開支，建議中電應直接向住戶減免電費。

劉國勳又提到電纜橋起火原因，至今未有結果，認為絕不能不了了之，以免再發生同類事件。他提出，有關方面應立即加強後備電的支援，由目前只啟動消防用的升降機後備電力，擴展至供應大廈的電話網絡及水泵，以確保基本所需。