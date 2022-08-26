大停電｜中電調查報告：光管起火燒著通訊電纜 蔓延至通訊及高壓電纜

中電位於元朗的一條電纜橋，在今年6月21日晚上起火，造成多處大停電。中電公布調查報告，認為起火原因很大可能是擴業街的電纜室與鋼橋銜接點往橋方向約4米範圍的橫樑上，有螢光燈(光管)起火，火種跌落下方通訊電纜，再蔓延至旁邊的通訊及高壓電纜引起。

無跡象顯示火警由不正當行為引起

報告指，由於火勢猛烈，電纜橋塌下及橋內多個裝置嚴重損毀，令調查起火源頭十分艱鉅，專家認為今次意外十分罕見，無跡象顯示火警由不正當行為引起，亦與電力負荷、電力保護系統、天氣或電纜無關。

中電總裁蔣東強表示，已在星期一向機電工程署提交報告，機電署原則上認同報告有關起火的成因，他指中電高度重視調查報告内提出的建議，會嚴正和全面跟進改善措施組，以找出事故成因及提出專業建議，他又指今次事故影響多區供電服務，「事發當晚正值小暑，天氣炎熱，又碰巧是下班的繁忙時間，我們深深明白為市民帶來各種不便，亦令一些客戶感到失望，我們再次向受影製的市民和客戶衷心致歉，並從是次事故中汲取經驗。」

中電：已完成一系列額外緩減風險措施

中電又表示，涉事電纜橋啓用30年來一直運作正常，今次事故十分罕見，事後已成立電力、土木工程和消防工程小組檢視情況，亦已在事發後檢視其餘4條同類電纜橋，並完成一系列額外緩減風險措施，包括為電纜橋加裝防火裝置，更換所有螢光燈。

下月中將寄出 100 元的「心意券」

中電表示將撥款2千萬港元，向受影響的住宅客戶，每戶派發總值100元的「心意券」，適用於元朗、天水圍及屯門三區約6百個參與商戶，9月中旬會陸續寄出。