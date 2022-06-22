大停電｜中電：搶修後供電仍有不穩籲節約用電 政府：局部地區受影響未發緊急警示

免費電視76台77台訊號回復正常
【13:08更新】早前因天水圍停電而引致的免費電視訊號接收問題，已完全修復。觀眾現可透過大氣電波廣播及固定網絡廣播，觀賞免費電視76台「香港國際財經台」及77台「香港開電視」的節目。
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中電：搶修後供電仍有不穩籲節約用電
【11:35更新】中電企業發展總裁莊偉茵再就事件造成不便致歉，她表示今日早上天水圍已全面恢復供電，但指搶修後供電仍有會不穩定情況，希望市民體諒和節約用電。她又說，熱線中心昨晚收到數千個電話查詢復電情況。
環境局副局長謝震寰表示，政府十分關注事件，對市民造成不便十分抱歉。他說，已在8時許恢復供電，惟部分屋苑因電掣房有待調較而未能供電，當局已責成中電需在3日交初步報告，14日交詳細報告，包括如何防止同類事件重演。他又說，今次起火事件好罕見，並解釋昨晚無啟動緊急警示系統，是因為事件只限於局部地區。
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【10:06更新】
免費電視76台77台接收受影響
由於天水圍的停電情況持續，免費電視76台「香港國際財經台」及77台「香港開電視」，於元朗及天水圍的電視訊號接收或影響固定網絡廣播，相關的緊急維修工作現正進行，而大氣電波廣播服務則維持正常。
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天悅郵政局暫停服務
另外，香港郵政表示，因受停電事件影響，天悅郵政局暫停服務。待電力恢復後，香港郵政會盡快恢復服務。市民可到就近的天耀郵政局(天耀廣場一樓)或元朗郵政局(大棠路23號合益廣場一樓)使用郵政服務。
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中電：仍有2萬戶停電
【09:33更新】
元朗朗屏一條電纜橋昨日起火，最終燒至斷成兩截下塌，三組高壓電纜損毀，觸發元朗、天水圍和屯門部分地區大規模停電，事故中有16萬戶受影響，其中天水圍部分地區兩萬戶的電力供應尚需約兩日搶修。政府非常關注昨晚中電電纜的意外事件，政府緊急事故監察及支援中心已經啓動，各政府部門積極應變，盡力維持治安、醫療和其他緊急服務，並協助有需要的居民。
政府發言人表示，明白在酷熱天氣下發生停電事故，為市民帶來很大影響，對此深感抱歉，呼籲受影響的居民忍耐，中電正在全力搶修，以期盡快恢復供電。發言人強調，今次屬個別事件，令個別地區的供電系統受到影響，香港整體的電網和供電情況維持正常。政府會要求中電詳細調查今次事件，找出事故發生的經過和成因，向政府提交報告，以期避免同類事件再次發生。
預計需時兩日完成修復
中電表示，直至昨晚11時半，已恢復14萬戶供電，但包括天晴邨、天悅邨、天澤邨及天富苑在內的2萬戶仍然停電，中電預計用兩日時間完成復修，並聯絡民政事務處及物業管理公司，向受影響樓宇提供公共照明及升降機服務。
教育局：14學校暫時停課
教育局表示，天水圍局部地區仍然停電，14間學校今日無法如常運作，需要暫時停課，校方會安排人手，照顧返抵的學生，並建議學校彈性處理個別學生受事件影響而遲到或缺席，局方會密切留意情況，為受影響學校提供協助。
14間停課學校名單
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大埔浸信會幼稚園天澤邨分校
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香港基督教服務處天恒幼兒學校
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仁濟醫院明德幼稚園
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天水圍宣道幼稚園
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中華基督教青年會中學
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中華基督教青年會小學
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天水圍循道衛理中學
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伊利沙伯中學舊生會湯國華中學
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金巴崙長老會耀道小學
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香港青年協會李兆基書院
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香港普通話硏習社科技創意小學
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宣道會葉紹蔭紀念小學
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神召會禮拜堂天澤幼兒園
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潮陽百欣小學