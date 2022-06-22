大停電｜兩萬戶仍停電 免費電視76台77台接收受影響 教育局：14學校暫時停課 (附名單)

【10:06更新】

免費電視76台77台接收受影響

由於天水圍的停電情況持續，免費電視76台「香港國際財經台」及77台「香港開電視」，於元朗及天水圍的電視訊號接收或影響固定網絡廣播，相關的緊急維修工作現正進行，而大氣電波廣播服務則維持正常。

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天悅郵政局暫停服務

另外，香港郵政表示，因受停電事件影響，天悅郵政局暫停服務。待電力恢復後，香港郵政會盡快恢復服務。市民可到就近的天耀郵政局(天耀廣場一樓)或元朗郵政局(大棠路23號合益廣場一樓)使用郵政服務。

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中電：仍有2萬戶停電

【09:33更新】

元朗朗屏一條電纜橋昨日起火，最終燒至斷成兩截下塌，三組高壓電纜損毀，觸發元朗、天水圍和屯門部分地區大規模停電，事故中有16萬戶受影響，其中天水圍部分地區兩萬戶的電力供應尚需約兩日搶修。政府非常關注昨晚中電電纜的意外事件，政府緊急事故監察及支援中心已經啓動，各政府部門積極應變，盡力維持治安、醫療和其他緊急服務，並協助有需要的居民。

政府發言人表示，明白在酷熱天氣下發生停電事故，為市民帶來很大影響，對此深感抱歉，呼籲受影響的居民忍耐，中電正在全力搶修，以期盡快恢復供電。發言人強調，今次屬個別事件，令個別地區的供電系統受到影響，香港整體的電網和供電情況維持正常。政府會要求中電詳細調查今次事件，找出事故發生的經過和成因，向政府提交報告，以期避免同類事件再次發生。