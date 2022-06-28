大停電｜區內電網供電能力回復正常  中電料一周內完成移除電纜橋

【6月28日15:10更新】元朗朗屏中電電纜橋上周二(21日)晚上起火，導致元朗、天水圍及屯門部分地區大停電。中電表示，先後於上周五(24日)及本周一(27日)完成第一及第二組新13.2萬伏特高壓電纜的通電工作，今日(28日)凌晨3時為最後一組13.2萬伏特電纜通電，目前區內電網的供電能力已回復正常。

另外，經過現場檢查及搜證工作後，中電正展開移除電纜橋的工作，預料在一周內完成。中電再次對受影響客戶深表歉意，並感謝他們的諒解。

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【6月27日14:14更新】中電在完成電纜橋的臨時加固工程後，昨天(26日)聯同消防處、警方、機電工程署及政府化驗所人員到現場進行檢查，包括進入電纜橋視察和搜證。中電與相關政府部門商討後，為免阻塞該處明渠，將於未來數天逐步移走該電纜橋。

第二組電纜今日凌晨通電

另外，中電繼上周五(24日)為第一組新13.2萬伏特高壓電纜通電後，亦於今日(27日)凌晨4時為第二組13.2萬伏特電纜通電，進一步提升區內電網的供電能力及穩定性。中電目標爭取在明日(28日)完成餘下一組13.2萬伏特電纜的通電工作。中電再次對受影響客戶深表歉意，並感謝他們的諒解。