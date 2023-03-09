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2023-03-09 18:45:00

大停電｜市民就電纜橋起火停電致食品變壞索償6500元　中電：屬無理纏繞

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市民就電纜橋起火停電致食品變壞索償6500元，中電反駁指屬無理纏繞。（資料圖片）

市民就電纜橋起火停電致食品變壞索償6500元，中電反駁指屬無理纏繞。（資料圖片）

元朗朗屏電纜橋去年6月21日起火，導致元朗、天水圍及屯門大範圍停電，歷時逾10小時，影響約17.5萬居民。一名居住於受影響地區的居民入稟小額錢債審裁處，追討中電逾6,500元的費用，惟中電反駁指，這屬於「無理纏繞或無聊」，案件押後於3月23日宣判。

申索人索償6500元

據了解，申索人為Lo Po Sang，被告為中華電力有限公司。申索書中指出，2022年6月21日中電沒有在合理時間恢復供電，停電約15小時，令他所購買的食品造成不可逆轉的損失。

申索人指，根據食安中心的建議及呼籲，是次申索食品是不能食用，又基於冰箱的食品太多，只能對其中相對重要食品進行追討，又指因食物購入時，以現金付款，沒有相關付款記錄提供，故今次申索金額按照超級巿場及官網價格進行估值。

申索人的申索食品涉及95項，包括10樽1.5公斤鮮奶、8樽乳酪飲品、12個牛油果、9支神石榴汁、1隻松葉蟹、7盒雪糕、芥菜等，總值6559.3元。

市民就電纜橋起火停電致食品變壞索償6500元，中電反駁指屬無理纏繞。（資料圖片）

市民就電纜橋起火停電致食品變壞索償6500元，中電反駁指屬無理纏繞。（資料圖片）

中電反駁稱「無聊」

申索人形容今次審訊是「小市民對大財團」，認為中電30年沒有更換光管已可以作為導致今次事故的事實基礎。

中電反駁指，本案屬「無聊或無理纏繞」，缺乏法律及事實基礎，認為申索人沒有勝算，故申請剔除案件，更反問申索人，報稱有10樽1.5公升鮮奶變壞，即每3日要喝掉兩樽鮮奶，形容是無從稽考。

申索人又質問中電代表「我唔知被告人（中電代表）上個禮拜買嘅嘢有冇單據。因為如果有，我希望被告人可提供出嚟囉」。他又指，自己以前居住美國時，每日要飲1樽1加侖鮮奶，故10樽1.5公升鮮奶大概只夠飲用一周。

案件編號：SCTC024470/22

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