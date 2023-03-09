大停電｜市民就電纜橋起火停電致食品變壞索償6500元　中電：屬無理纏繞

元朗朗屏電纜橋去年6月21日起火，導致元朗、天水圍及屯門大範圍停電，歷時逾10小時，影響約17.5萬居民。一名居住於受影響地區的居民入稟小額錢債審裁處，追討中電逾6,500元的費用，惟中電反駁指，這屬於「無理纏繞或無聊」，案件押後於3月23日宣判。

申索人索償6500元

據了解，申索人為Lo Po Sang，被告為中華電力有限公司。申索書中指出，2022年6月21日中電沒有在合理時間恢復供電，停電約15小時，令他所購買的食品造成不可逆轉的損失。

申索人指，根據食安中心的建議及呼籲，是次申索食品是不能食用，又基於冰箱的食品太多，只能對其中相對重要食品進行追討，又指因食物購入時，以現金付款，沒有相關付款記錄提供，故今次申索金額按照超級巿場及官網價格進行估值。

申索人的申索食品涉及95項，包括10樽1.5公斤鮮奶、8樽乳酪飲品、12個牛油果、9支神石榴汁、1隻松葉蟹、7盒雪糕、芥菜等，總值6559.3元。