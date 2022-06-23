熱門搜尋:
C觀點 李家超班子 疫苗通行證 故宮文化博物館 消費券2022 報稅 新盤 姜濤 賞你遊 周顯
返回
本地
2022-06-23 11:08:18

大停電｜方保僑：緊急警示系統可圍繞一個區域廣播

分享：
方保僑指，本港警示系統是可圍繞一個區域作廣播，認為政府大停電期間，應啟動緊急警示系統。(資料圖片)

方保僑指，本港警示系統是可圍繞一個區域作廣播，認為政府大停電期間，應啟動緊急警示系統。(資料圖片)

元朗朗中電電纜橋前日起，引發元朗、天水圍和屯門部分地區大規模停，有意見批評期間政府未有動全港性的警報系統通知居，政府卻解釋事故發生在元朗和屯門一帶，不適宜使用全港性的警報系統香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今日在電台表示，政府應該動緊急警示系統，又指本港的緊急警示系統是可以圍繞一個區域作廣播。

方保僑指，香港的警示系統分2級，即「緊急警示」和「極度緊急警示」，外國則分4級，本港警示系統是可圍繞一個區域作廣播，每個無線基站網絡可覆蓋2至3公里，一個手機可接觸不同基站，只要電訊商在範圍內仍有基站，即使訊號微弱，用戶都可以收訊息，而基站本身會有後備電力，應可支持到一些時間。

促政府清楚說明使用步驟

他認，中電電纜橋起火引致新界西北大停電事件，政府應該動緊急警示系統，至於步驟應如何做，誰人作決定，政府內部應該說明楚，以便能迅速向市民發送訊息，以及周遭的人可以如何幫忙。

政府「緊急警示系統」是商經局轄下的通訊局早於2020年耗資1.5億元設立，在發生緊急情況下，包括公共衞生事故，可向市民發送重要公告，在本年3月第五波疫情高峰期間，政府首次發出緊急警示，提醒市民伊利沙伯醫院即日起轉定點醫院，提醒市民切勿前往急症室求醫，做法曾引起熱議。

元朗天水圍屯門大停電 猛火燒斷輸電橋

元朗朗屏昨晚一條電纜起火，導致元朗、天水圍、屯門大停電。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受