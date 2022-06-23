大停電｜方保僑：緊急警示系統可圍繞一個區域廣播

元朗朗屏中電電纜橋前日起火，引發元朗、天水圍和屯門部分地區大規模停電，有意見批評期間政府未有啟動全港性的警報系統通知居民，政府卻解釋事故發生在元朗和屯門一帶，不適宜使用全港性的警報系統。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今日在電台表示，政府應該啟動緊急警示系統，又指本港的緊急警示系統是可以圍繞一個區域作廣播。

方保僑指，香港的警示系統分為2級，即「緊急警示」和「極度緊急警示」，外國則分為4級，本港警示系統是可圍繞一個區域作廣播，每個無線基站網絡可覆蓋2至3公里，一個手機可接觸不同基站，只要電訊商在範圍內仍有基站，即使訊號微弱，用戶都可以收訊息，而基站本身會有後備電力，應可支持到一些時間。

促政府 清楚說明使用步驟

他認為，中電電纜橋起火引致新界西北大停電事件，政府應該啟動緊急警示系統，至於步驟應如何做，誰人作決定，政府內部應該說明清楚，以便能迅速向市民發送訊息，以及周遭的人可以如何幫忙。

政府「緊急警示系統」是商經局轄下的通訊局早於2020年耗資1.5億元設立，在發生緊急情況下，包括公共衞生事故，可向市民發送重要公告，在本年3月第五波疫情高峰期間，政府首次發出緊急警示，提醒市民伊利沙伯醫院即日起轉為定點醫院，提醒市民切勿前往急症室求醫，做法曾引起熱議。