大停電｜消防：昨日首次動用消防機械人灌救電纜橋 發揮重大作用

元朗朗屏一條電纜橋昨日起火，最終燒至斷成兩截下塌，三組高壓電纜損毀，觸發元朗、天水圍和屯門部分地區大規模停電，事故中有16萬戶受影響，其中天水圍部分地區兩萬戶的電力供應尚需約兩日搶修。副消防總長許偉明接受電台訪問表示，今次為應付火勢首次動用最新的滅火機械人，機械人配備高解像攝影機、有熱能探測功能亦可射水，消防可遙控機械人到火場，一面射水一面探測現場溫度，對控制火勢發揮重大作用。

資料顯示，滅火機械人以航天金屬製造，價值268萬港元，可連續運行12小時，出水量每分鐘發射3,000公升，射程可達60米。機械人亦可到隧道及地下鐵管道搬運傷者，前方設有電動清障架，可以推動重達1噸的物件。

電纜橋火警情況罕見 灌救上有困難

許偉明表示今次電纜橋火警情況罕見，灌救亦有困難，因為一來火勢猛烈，二來橋上裝有高壓電纜，更在灌救期間倒冧。他指目前仍未確定起火原因，要等待現場情況穩定後，再與警方及中電一同調查，但暫時發現橋兩端的鎖無被破壞跡象。

他又指，昨晚因火警大停電後，幾分鐘內已出現大量特別事故報告，在晚上7時16分至10時，一共收到81宗被困升降機及21宗自動報火警報告。由於事故眾多，消防處需動用全港資源進入新界西處理，最終並無市民受傷，不過部分事故要較長時間處理，其中需時最長的困升降機事故，需要37分鐘才能回應，約1小時才能到場。